Vereinslotterie GmbH

Wenn die Fördergelder für die Vereinsarbeit nicht mehr fließen

Immer häufiger klagen Vereinsvorstände über mangelnde Mittel und die damit verbundenen Einschränkungen

München (ots)

Betroffen hiervon sind insbesondere kleinere Vereine, auf lokaler Ebene tätige Vereine und Verbände. Das betrifft Sportvereine ebenso, wie auch alle anderen, die als gemeinnützig organisierte Interessenvereinigungen tätig sind.

Hilfe bietet diesen Vereinen jetzt das neue und in dieser Form einmalige, innovative Konzept der in München ansässigen Vereinslotterie an.

Vereinen jeglicher Art bietet die Vereinslotterie bei der Finanzierung anstehender Projekte oder Anschaffungen eine äußerst attraktive Möglichkeit zur Unterstützung.

Die Vereinslotterie ist juristisch gesehen als "Lotterie Durchführer" ein staatlich erlaubter und beaufsichtigter Dienstleister gemäß den lotterierechtlichen Vorgaben der deutschen Bundesländer.

Will heißen, alle juristischen Auflagen sind erfüllt, um Vereinen mit der Vereinslotterie innerhalb kürzester Zeit einen finanziellen Zugewinn zu ermöglichen.

Dieser erlaubt es den Vereinen, ihre Vereinskasse aufzufüllen und Liquidität für ihre Projekte oder Anschaffungen zu erhalten.

Und bei der Lotterie-Ausspielung winken den Gewinner attraktive Geldgewinne oder auch Sachpreise.

Die gut und einfach verständlich gemachte Website https://vereinslotterie.de erklärt verantwortlichen Vereinsvorständen und Geschäftsführern alle Fragen zur Abwicklung einer Vereinslotterie.

Pressekontakt:

Marc Maslaton

tel 0151 40514344

Marc@vereinslotterie.de

Original-Content von: Vereinslotterie GmbH, übermittelt durch news aktuell