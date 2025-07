FP Markets

FP Markets markiert 20 Jahre als vertrauenswürdiger Name im globalen Handel

FP Markets hat offiziell sein 20-jähriges Bestehen erreicht und markiert damit zwei Jahrzehnte Innovation und Wachstum im globalen Online-Handel. Das Unternehmen wurde 2005 in Sydney gegründet und hat sich zu einem angesehenen, mehrfach regulierten Maklerunternehmen entwickelt, das in den wichtigsten Finanzregionen der Welt vertreten ist. Mit über 300 Beschäftigten weltweit bedient FP Markets sowohl individuelle Händler als auch institutionelle Kunden, wobei der Schwerpunkt auf Technologie, Produktpalette und regulatorischer Integrität liegt.

Produkte und Infrastruktur für globale Händler

FP Markets verfügt über Lizenzen mehrerer Aufsichtsbehörden, darunter ASIC in Australien, CySEC in Zypern, FSCA in Südafrika, FSC in Mauritius, SCB auf den Bahamas und CMA in Kenia. Diese Lizenzen zeugen von einem soliden operativen Rahmen, der den regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Regionen gerecht wird. Der Broker bedient seinen weltweiten Kundenstamm weiterhin mit hohen Standards in Bezug auf Compliance, operatives Verhalten und Schutz der Kundengelder.

Was die Infrastruktur betrifft, so nutzt das Unternehmen Equinix-Rechenzentren, um eine schnelle Handelsabwicklung zu unterstützen sowie den Händlern zu helfen, Kursabweichungen zu reduzieren und Zugang zu Interbankenpreisen zu erhalten. Seine Plattformen umfassen MT4, MT5, TradingView, WebTrader, cTrader und eine spezielle Mobile Trading App, die Händlern mehrere Möglichkeiten bietet, je nach ihren Vorlieben auf die Märkte zuzugreifen. Alle Plattformen werden von mehrsprachigen Kundenserviceteams unterstützt, die rund um die Uhr erreichbar sind. Darüber hinaus können Kunden über 10 000 CFDs handeln, darunter Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Kryptowährungen, Anleihen und ETFs.

Diese Kombination aus sicherer Architektur und vielfältigen Angeboten stellt sicher, dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre Handelsumgebung behalten.

FP Markets bietet zwei wichtige Handelskonten an: Standard und Raw. Für beide Konten ist eine Mindesteinlage von 100 $ erforderlich. Das Standard-Konto bietet Spreads ab 1,0 Pips und keine Kommission, während das Raw-Konto Spreads ab 0,0 Pips mit einer Kommission von 3 USD pro Seite bietet. Beide Konten unterstützen die Verwendung von Expert Advisors, mobiles Trading und VPS Hosting.

Islamische (swapfreie) Handelskonten sind für Kunden verfügbar, welche die Scharia befolgen. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform FP Markets Social Trading Kunden, erfahrenen Händlern zu folgen und sie zu kopieren oder als Strategieanbieter aufzutreten. Der Broker bietet seinen Kunden auch Zugang zu einer umfassenden Online- Akademie mit einer Reihe Ressourcen, die darauf ausgerichtet sind, ihre Handelskompetenz und ihr Marktwissen zu verbessern.

Zwei Jahrzehnte Anerkennung durch die Industrie

Im 20. Jahr seines Bestehens ist FP Markets zum Synonym für Beständigkeit und kundenorientierten Service geworden. Das Unternehmen hat über 60 Auszeichnungen für Preisgestaltung, Kundenbetreuung, Handelsausführung und Gesamtwert erhalten. Das Unternehmen wurde fünf Jahre in Folge mit dem Best Global Forex Value Broker ausgezeichnet und erhielt bei mehreren Fintech-Preisverleihungen Anerkennung für die beste Handelsausführung und Transparenz. FP Markets wurde auch für seine Partnerschaftsangebot ausgezeichnet und positioniert sich damit als wettbewerbsfähige Wahl für Affiliates, Introducing Brokers und White-Label-Partner. Diese Auszeichnungen spiegeln die konstante Leistung auf allen Märkten wider und unterstreichen die operative Stärke des Unternehmens.

FP Markets ist weiterhin bestrebt, sowohl neuen als auch erfahrenen Händlern eine umfassende Handelslösung anzubieten. Mit einer wachsenden globalen Präsenz verfolgt das Unternehmen nur ein Ziel: Märkte zugänglich zu machen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Informationen zu FP Markets

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Online-Broker, der Händlern einen zuverlässigen Zugang zu den globalen Finanzmärkten bietet. Kunden profitieren von engen Spreads, schneller Ausführung und einer breiten Palette an Handelsplattformen. Anlässlich des 20-jährigen Betriebsbestehens erweitert FP Markets sein Angebot mit verbesserten Preismodellen, erweiterten Handelswerkzeugen und kontinuierlichen Plattform-Upgrades. Die langjährige Marktpräsenz des Maklers spiegelt seine Anpassungsfähigkeit und sein Engagement für die Grundwerte wider, auf denen er gegründet wurde.

