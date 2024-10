FP Markets

FP Markets Team nimmt an der Forex Expo Dubai 2024 teil und bringt zwei Auszeichnungen mit nach Haus

Sydney (ots/PRNewswire)

FP Markets, ein globaler Multi-Asset- Devisen- und CFD-Broker, nahm Anfang dieses Monats an der Forex Expo Dubai 2024 teil. Die größte Handelsveranstaltung im Nahen Osten fand vom 7. bis 8. Oktober in Dubai, VAE, statt und zog in diesem Jahr beeindruckende 18.000 Besucher an.

Das FP Markets Team wurde zur Teilnahme an zwei Segmenten eingeladen: „Zukünftige Trends in der Finanztechnologie" und „Frauen im Devisenhandel". Martin Stoilov, Head of Customer Experience bei FP Markets, hielt einen aufschlussreichen Vortrag darüber, wie künstliche Intelligenz und das menschliche Element zusammenarbeiten können, um authentische Kundenerlebnisse zu schaffen. Darüber hinaus leitete Andria Phiniefs, Global Head of Marketing, im Rahmen des neu eingeführten Segments „Women in Forex" (Frauen im Devisenhandel) eine Podiumsdiskussion über die entscheidende Rolle von Frauen in der Branche, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, und darüber, wie sie befähigt werden können, mehr Führungsrollen zu übernehmen.

Die Veranstaltung endete mit einer Preisverleihung am Dienstagabend, bei der das FP Markets Team zwei Auszeichnungen für herausragende Leistungen erhielt. Andria Phiniefs wurde als „Mentorin des Jahres" ausgezeichnet, und das FP Markets Forschungsteam unter der Leitung von Marktanalyst Aaron Hill erhielt die Auszeichnung „Excellence in Technical Analysis".

Andria Phiniefs, Global Head of Marketing, kommentierte die Präsenz und die Erfolge von FP Markets auf der Forex Expo Dubai 2024 mit folgenden Worten: „Die Tatsache, dass das Team als Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet zu Vorträgen eingeladen und für seine herausragenden Beiträge ausgezeichnet wurde, ist ein Beweis für unsere Markenkultur. Wir sind stolz darauf, Teil eines Ökosystems zu sein, das Agilität und Anpassungsfähigkeit fördert und die Grenzen der Innovation immer weiter verschiebt. Wir bei FP Markets glauben an die Macht des Wissens, sowohl für unsere Kunden als auch für unser Team: Der Wissensaustausch erfolgt intern und extern. In dem Bestreben, mehr als nur ein weiterer Broker zu sein, werden sich all unsere Bemühungen weiterhin darauf konzentrieren, das Handelswissen unserer Kunden zu fördern und ein hervorragendes Anlageerlebnis zu bieten."

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Devisen- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Spreads für Devisen ab 0,0 Pips.

Trader können aus führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter die Mobil-App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress und TradingView.

Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem „Award für höchste Kundenzufriedenheit insgesamt" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in sechs aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) als „Best Value Broker – Global" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards (2022, 2023, 2024) als „Best Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Ultimate Fintech Awards 2022 und 2023 als „Beste Trade-Ausführung" bzw. „Vertrauenswürdigster Broker" und „Beste Trade-Ausführung" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 zum „Besten CFD-Broker – Afrika" gekürt.

FP Markets erhielt die Auszeichnungen „Beste Trade-Ausführung" und „Transparentester Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

FP Markets wurde bei den Brokersview Awards 2024 in Singapur als „Beste Preis-Ausführung" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2024 als „Beste Trade-Erfahrung – Afrika" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Ultimate Fintech Awards 2024 als „Transparentester Broker" und als „Beste Trading-Bedingungen" ausgezeichnet.

FP Markets wurde auf dem Finance Magnates Pacific Summit 2024 in den Katagorien „Best Forex Spreads APAC" und „Best Trading Experience APAC" ausgezeichnet.

Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

