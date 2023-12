FP Markets

FP Markets erhält in Kenia eine FX-Broker-Lizenz von der Capital Markets Authority (CMA)

FP Markets erhält die zweite afrikanische Regulierung, um seine regulatorische Präsenz in Afrika weiter auszubauen.

Um seine Position als globaler Online- Forex- und CFD-Broker weiter zu stärken, hat FP Markets bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der Capital Markets Authority (CMA) von Kenia eine Lizenz als nicht handelnder Devisenmakler für seine lokal gegründete Tochtergesellschaft FP Markets Limited erhalten hat.

Die Regulierung in Kenia ergänzt die regulatorische Präsenz von FP Markets in Afrika, das am 10. Mai 2022 bereits eine Lizenz von der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority (FSCA) erhalten hat und seine globale regulatorische Präsenz auf mehreren Kontinenten weiter ausbaut.

Craig Allison, CEO von FP Markets, kommentierte die Nachricht mit den Worten: „Wir freuen uns über die Erteilung der Lizenz durch die CMA. Kenia hat sich für uns zu einem wichtigen neuen strategischen Standort entwickelt und ist ein Land mit einer jungen und dynamischen Gemeinschaft von Händlern und Investoren. Es profiliert sich als gut reguliertes Zentrum für Finanzdienstleistungen und als Drehscheibe für weite Teile Afrikas. Außerdem ist die hiesige Wirtschaft sehr fortschrittlich und zeichnet sich durch einen starken Unternehmergeist und kontinuierliches Wachstum aus. Wir freuen uns darauf, künftig in Kenia tätig zu sein sowie mit den lokalen Aufsichtsbehörden und der Regierung zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Entwicklung der Branche zu gewährleisten."

Durch die Erteilung der CMA-Lizenz wird die regulatorische Präsenz der Unternehmensgruppe erweitert, zu der nun auch von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika, der Financial Services Commission (FSC) auf Mauritius, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und der Securities Commission of the Bahamas (SCB) regulierte Unternehmen gehören.

Als ein weltweit führender Broker, der stolz auf die Bereitstellung erstklassiger Handelsbedingungen ist, können Händler und Anleger über die Handelsplattformen MT4, MT5, cTrader und Iress auf über 10.000 handelbare Märkte zugreifen. FP Markets freut sich darauf, seinen Kunden in ganz Afrika erstklassige Handelsdienstleistungen anbieten zu können, die von beliebten Währungspaaren wie EUR/USD und USD/JPY bis hin zu Small-Cap-Aktien an den globalen Börsen reichen, sowie Indizes, Rohstoffe, Anleihen, ETFs und digitale Währungen umfassen.

FP Markets wurde 2005 gegründet; es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bietet FP Markets gleichbleibend enge Spreads, eine schnelle Ausführung, einen unschlagbaren mehrsprachigen 24/7-Kundensupport und verschiedene Kontotypen, die sich für alle Handelsstrategien und -stile eignen.

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet überaus wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips.

Trader können aus den führenden leistungsstarken Online-Trading-Plattformen wählen, darunter die Mobile App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress.

Der erstklassige mehrsprachige 24/7-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends ausgezeichnet und erhielt in fünf aufeinanderfolgenden Jahren den "The Highest Overall Client Satisfaction Award".

FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als "Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards 2022 und 2023 als "Best Forex Broker – Europe" und als "Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.

FP Markets wurde im Rahmen der Ultimate Fintech Awards 2022 in der Kategorie "Best Trade Execution" ausgezeichnet.

FP Markets wurde im Rahmen der FAME Awards 2023 zum "Best CFD Broker in Africa" gekürt.

FP Markets wird bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" ausgezeichnet

