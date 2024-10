HORWIN Europe GmbH

HORWIN präsentiert EK- und SK-Modell-Updates auf der INTERMOT in Köln und startet mit neuer SENMENTI-Serie durch

Der Elektro-Zweiradhersteller HORWIN ergänzt sein Portfolio um vier Facelift-Modelle der EK- und SK-Serie. Zudem wird mit Hochdruck am Marktstart des neuen SENMENTI 0 gearbeitet. Der breiten Öffentlichkeit werden die Neuigkeiten bei der Motorradmesse INTERMOT vorgestellt. Sie findet von 5. bis 8. Dezember 2024 in Köln statt. HORWIN wird dort in Halle 8 auf dem Stand B36-C39 vertreten sein.

Zu den Ersten, die von den Plänen für das kommende Jahr erfuhren, gehörten nun die europäischen HORWIN-Vertriebspartner. Sie waren aus insgesamt 16 Ländern zum großen HORWIN-Importeurs-Event am 18. und 19. Oktober 2024 nach Paris gereist.

Was ist neu? Die Facelift-Modelle EK1 Pro, EK3 Plus, SK1 Pro und SK3 Plus werden bunter und ab dem Frühjahr 2025 teils in zweifärbigen Lackierungen und einem neuartigen Display auf den Markt kommen. Neu ist zudem eine App, die alle wesentlichen Fahrzeugdaten wie Akku-Ladestand, Reichweite, Standort oder zurückgelegte Route ausweist. Die GPS-Standort-Ortung ermöglicht zudem ein hocheffizientes Diebstahlwarnsystem. Über die App ist auch eine Start-Stopp-Fernsteuerung für das jeweilige Fahrzeug möglich.

Die L3e-Modelle EK3 Plus und SK3 Plus verfügen zusätzlich über ein ABS-Bremssystem. Für alle Modelle gibt es künftig mehr optionales Zubehör. Dazu zählen neben Windschutz und Top-Cases etwa auch Racks vorne, hinten und seitlich, um zusätzlichen Staubedarf abzudecken.

SENMENTI 0 ist mit „künstlicher Intelligenz“ ausgestattet

Das angekündigte Hochleistungs-Elektro-Motorrad SENMENTI 0 wird ebenfalls ab dem Frühjahr 2025 bei den Händlern stehen. HORWIN hat für dieses erste Modell seiner neuen Zweirad-Generation die Computerplattform „Horizon“ entwickelt, die dank „künstlicher Intelligenz“ alle Systeme laufend optimiert und mitlernt. Der verbaute Radarsensor und mehrere Kameras sammeln dafür Informationen in Echtzeit. Somit verfügt das Fahrzeug über Eigenschaften, die wir sonst nur von hochmodernen Autos kennen.

Der SENMENTI 0 ist unter anderem mit ABS (Antiblockiersystem), TCS (Traktionskontrollsystem), Reifendrucksensoren, Kollisionswarner, ACC (Adaptive Cruise Control/Abstandsregeltempomat), Spurhalteassistent und einem automatischen Fern- und Abblendlicht ausgestattet. Berganfahr-, und Rückfahrhilfe, vier unterschiedliche Fahrmodi, Keyless Go-Funktion sowie eine Sitz- und Griffheizung erhöhen Sicherheit und Fahrkomfort. Die Informationen auf dem 9 Zoll großen Display sind dank Polarisationstechnologie auch bei Regen gut erkennbar. Selbst beim Tragen von Handschuhen reagiert der Touch-Bildschirm exakt.

Das Hochleistungs-Elektro-Motorrad schafft eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h und beschleunigt in nur ca. 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die maximale Reichweite liegt bei stolzen 300 km. Dank DC-Schnellladefunktion kann das Fahrzeug an jeder E-Auto-Schnellladestation (400 V) seinen Akku in nur 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen. Bei einem Ladevorgang von 12 Minuten beträgt die Reichweite 100 km.

Die HORWIN Inc. hat ihren Sitz in Changzhou / China und verfügt über ein gut ausgebautes Händlernetz in Europa. Die Fahrzeuge werden bei HORWIN Global in China speziell für europäische Anforderungen in den Bereichen Qualität, Sicherheit und Dimensionierung produziert. Das europäische Zentrallager der HORWIN Europe GmbH befindet sich in Österreich nördlich von Wien, wodurch eine schnelle Ersatzteilversorgung in Europa gewährleistet ist. Mehr Informationen auf www.horwin.eu

