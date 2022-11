HORWIN Europe GmbH

HORWIN präsentiert einzigartiges Hochleistungs-E-Motorrad mit 200 km/h Spitze auf EICMA 2022

Wien (ots)

Der Elektro-Zweiradhersteller HORWIN lässt mit seiner neuesten Generation an Hochleistungs-Motorrädern die Zweiradwelt aufhorchen. Mit neuartigen Akkus, Motoren, Karosserien, Assistenz- und Sicherheitssystemen sowie ausgeklügelten Designs startet die HORWIN-SENMENTI-Serie mit dem ersten Modell SENMENTI 0. Präsentiert wurde die neue Technologie auf der internationalen Zweiradmesse EICMA, die von 8. bis 13. November 2022 in Mailand (Italien) über die Bühne ging.

Die Leistung ist beeindruckend. So schafft der SENMENTI 0 eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und beschleunigt in nur 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die maximale Reichweite liegt bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 88 km/h bei stolzen 300 km. Während der Akku-Ladestand sinkt, gibt es keinen Leistungsabfall und der Fahrspaß bleibt voll erhalten. Zusätzlich ist ein Range Extender für noch mehr Reichweite und Ausgangsladung erhältlich. Dank Super Charger-Funktion kann das Fahrzeug an jeder E-Auto-Schnellladestation (400 V) in nur 30 Minuten seinen Akku von 0 auf 80 Prozent aufladen. Der Akku kann übrigens auch Strom abgeben – etwa an Camping-Geräte oder andere E-Fahrzeuge.

„SENMENTI leitet sich von der chinesischen Aussprache des Wortes für ‚Organismus‘ ab“, erklärt Wendsor Zhou Wei, CEO und Gründer von HORWIN. Er verweist damit auf die verbaute intelligente Elektronik, die dazulernt. So passt sich der SENMENTI 0 etwa automatisch an den Fahrstil seines Besitzers an und erhöht die Energieeffizienz.

Über 30 Sensoren und Kameras am Fahrzeug sammeln Informationen in Echtzeit und erhöhen somit die Sicherheit. Der SENMENTI 0 ist unter anderem mit einem ABS-Bremssystem, einem Anti-Rutsch-System, Reifendrucksensoren und einem Kollisionswarner ausgestattet. Berg-, Start- und Rückfahrhilfe, Luftfederung hinten, unterschiedliche Fahrmodi, Keyless Go, eine intelligente Kamera für automatische Fotoaufnahmen sowie eine Sitz- und Griffheizung erhöhen den Fahrkomfort.

Der SENMENTI 0 bietet mit seinem leichten und stabilen Fahrzeugrahmen und seinem formschönen Design einen verringerten Luftwiderstand. Er ist sowohl für Stadt- als auch für Überlandfahrten bestens geeignet. In den Handel wird das Fahrzeug voraussichtlich Mitte 2023 kommen.

Ebenfalls auf der EICMA vorgestellt wurde das Concept-E-Bike SENMENTI X. Dafür wird eine eigene Self Balancing Funktion entwickelt, um das Fahrzeug im statischen Zustand und beim Fahren im Gleichgewicht zu halten und die Fahrsicherheit weiter zu verbessern.

Weitere Informationen zu den Fahrzeugen finden Sie auf www.horwinglobal.com

Bilder zum Download finden Sie auf www.horwin.eu/press

Original-Content von: HORWIN Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell