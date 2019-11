Gastivo Portal GmbH

Gastronomen bringen ihre Lieferanten auf Gastivo

Auf dem Gastronomie-Onlineportal Gastivo bündeln Gastronomen ihre Lieferantenbeziehungen und digitalisieren so ihren Bestellprozess

Bremen (ots)

Das Gastronomie-Onlineportal Gastivo (Team Beverage AG) ermöglicht es Gastronomen ab sofort, alle ihre individuellen Lieferantenbeziehungen auf der Plattform zu bündeln und damit ihren Bestellprozess komplett zu digitalisieren. Damit kann jeder Gastronom alle Bestellungen, vom Teelicht über Frisches wie Obst, Gemüse und Fleisch bis zum Fassbier, zentral über Gastivo.de aufgeben und abwickeln. Die Vereinfachung für den Gastronomen besteht darin, dass er künftig nur noch über eine einzige Plattform und innerhalb eines Bestellvorganges alle seine regelmäßigen Bestellungen bei allen seinen Händlern abwickeln kann. Der neue Service auf Gastivo heißt "Easy Order" und startete Anfang November.

"Bisher haben wir die Lieferanten, also die Getränkefachgroßhändler oder Hersteller, auf Gastivo gebracht, jetzt bringen die Gastronomen ihre Lieferanten mit", sagt Gastivo Geschäftsleiter Ralf Ackermann. "Somit eröffnen wir den Gastronomiekunden die Möglichkeit, neben Getränken auch andere Warengruppen zu bestellen, selbst wenn wir noch keine durchgängige technische Anbindung zu jedem einzelnen Lieferanten haben." Waren digital zu bestellen ist ein wachsender Trend im B-to-B-Sektor, dem die Plattform Gastivo in Gastronomie und Großhandel Rechnung trägt. Ein einheitlicher und alle eigenen Lieferanten umfassender Bestellprozess spart Gastronomen und Handel viel Zeit und wird von immer mehr Gastronomen eingefordert: "Wir haben im Oktober Workshops mit Gastronomen in vier deutschen Städten durchgeführt und hier einen ganz klaren Arbeitsauftrag für Gastivo erhalten", so Ralf Ackermann. "Egal ob der Gastronom nur einen einzelnen Betrieb führt oder mehrere, er wünscht sich für seine Bestellungen, die zu den größten Zeitfressern im Betrieb gehören, einen hohen Automatisierungsgrad. Gastivo ist hier genau auf dem richtigen Weg."

So funktioniert "Easy Order": Der Gastronom übermittelt den oder die gewünschten Lieferantennamen und die eigene Regelbestellliste an die Gastivo Plattform, wo die Daten durch den Gastivo Kundenservice eingepflegt werden. Dies kann zeitsparend als Foto der Bestellliste oder als Liste in einer E-Mail oder Datei erfolgen. Bestenfalls innerhalb von 36 Stunden ist der Service startklar und der Gastronom kann bei all seinen Lieferanten online bestellen. Der Unterschied zu früher: Der Gastronom muss nicht mehr per Telefon, Fax oder auf verschiedenen Onlineplattformen mit diversen Zugangscodes seine Bestellungen aufgeben, sondern geht auf die eine Plattform Gastivo und findet dort alles. "Easy Order" funktioniert auch über die Gastivo App, sowohl für Android als auch IOS.

"Easy Order" ist ein wichtiger Meilenstein zum Erreichen des Gastivo Ziels, sich als Betriebssystem für Gastronomiebetreiber zu etablieren. Ob es um Fragen des Ambientes, des Angebots, des Einkaufs oder des Services geht - in allen erfolgskritischen Bereichen bietet Gastivo Unterstützung an und spart damit Kosten sowie administrativen Aufwand.

Hintergrund

Die offene, herstellerunabhängige Gastronomie-Plattform Gastivo ist ein Angebot der gastivo portal GmbH, einer Tochtergesellschaft der Team Beverage AG mit Sitz in Bremen. Der Anspruch: Gastivo ist das führende Alles-in-einem-Portal für die Gastronomie: Inspiration, Lösungen und Shop. Bei Gastivo bekommen Gastronomen alles aus einer Hand, um ihren Alltag so unkompliziert und einfach wie möglich zu machen; rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und - mit der Gastivo App - auch von überall. Zielsetzung ist es, als Gastronomie-Betriebssystem Lösungen, Inspiration und Produkte für die vier erfolgskritischen Bereiche jedes Gastgebers zu liefern: Einkauf, Angebot, Service und Ambiente.

Pressekontakt:

Ann-Christin Zilling

Gastivo Unternehmens:kommunikation,

Telefon 040 84058664

E-Mail ac.zilling@hamburg.de

Original-Content von: Gastivo Portal GmbH, übermittelt durch news aktuell