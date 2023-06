MTR Rechtsanwälte

MTR Legal Rechtsanwälte und Anwalt Klaas als Best Lawyers 2024 ausgezeichnet

Köln (ots)

Der US-Fachverlag Best Lawyers kürt jährlich die besten Rechtsanwälte und Kanzleien. MTR Legal Rechtsanwälte und Anwalt Marc Klaas sind ein weiteres Mal ausgezeichnet worden.

Die Kür der besten Anwälte wird vom US-Fachverlag Best Lawyers jedes Jahr vorgenommen. Auch 2024 zählen die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte und Anwalt Klaas wieder zu den Best Lawyers in Deutschland. Rechtsanwalt Klaas ist für die nationale und internationale Mandantschaft Ansprechpartner im Handels- und Gesellschaftsrecht und bei M&A-Transaktionen.

Die Auszeichnung der Best Lawyers in den verschiedenen Rechtsgebieten und Ländern wird seit 1981 vorgenommen. Für potenzielle Mandanten hat sie sich als wertvolle Quelle auf der Suche nach der geeigneten Rechtsberatung erwiesen. Denn Anwälte und Kanzleien müssen sich stets neu beweisen, um in das Ranking aufgenommen zu werden. Das heißt, dass sie sich immer wieder den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Veränderungen stellen und ihre Beratung entsprechend anpassen müssen.

Eine Herausforderung, der sich MTR Legal Rechtsanwälte immer wieder gerne stellt und durch die Aufnahme in die Best Lawyers gewürdigt wird.

Die Auszeichnung genießt auch deshalb einen besonderen Stellenwert, weil sie maßgeblich auf der Bewertung durch andere Kanzleien und Rechtsanwälte beruht, die damit ihre Wertschätzung für die Arbeit der Kollegen zum Ausdruck bringen. Nach einer weiteren gründliche Prüfung folgt dann die Aufnahme in das Ranking der Best Lawyers.

https://www.mtrlegal.com/

MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.

Original-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell