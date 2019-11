Erlebnis Bremerhaven Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH

Insekten, Fischbratwurst und Wasserbüffelburger

Kreative Food Trends für Events in Bremerhaven

Event- und Tagungsplaner lieben ungewöhnliche Locations, ausgefallene Rahmenprogramme und kreative Food Trends, damit Veranstaltungen echte Erlebnisse werden. Bremerhaven positioniert sich engagiert als besondere MICE-Destination, davon hat sich bereits die Kanzlerin anlässlich der 9. Nationalen Maritimen Konferenz in der Seestadt überzeugt. Mit über 800 Teilnehmenden, besonderen Anforderungen an Sicherheit, Ablauf und Catering punkteten die Organisatoren seinerzeit unter anderem mit einem Dinner im Columbus Cruise Center Bremerhaven.

Bremerhaven ist Klima- und Fairtrade-Stadt, naheliegend, dass auch Green Meetings im ATLANTIC Hotel Sail City, Betreiber des Conference Centers, gebucht werden können. Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost wird CO2-neutral betrieben und auch das Hotel- und Boardinghaus im-jaich entwickelt seine Nachhaltigkeitsstrategie stetig weiter. Zudem verpflichten sich immer mehr Caterer und Gastronomen zu Saisonalität und Regionalität. Stellvertretend dafür steht der Wasserbüffel, der naturnah und artgerecht auf der Luneplate, einer ökologischen Ausgleichsfläche, aufwächst. Aber nicht nur Fleisch und Fisch - auch als Bratwurst - sind von bester Qualität. Vieles, was an Obst, Gemüse und anderen kostbaren Lebensmitteln kreativ zubereitet auf den Tellern der Eventgäste landet, kommt von kleinen Betrieben aus dem Umland.

Was unterscheidet Bremerhaven - mit knapp 120.000 Einwohnern die einzige Großstadt an der deutschen Nordsee - von anderen MICE-Destinationen? Zum einen die reizvolle Lage direkt am Wasser und zum anderen kurze Wege: viele Locations und Hotels liegen fußläufig beieinander. Veranstaltungsplaner haben den Vorteil, vielseitige Angebote in ihre Planungen zu integrieren - ohne zeitraubende Shuttles wie in großen Metropolen. Unterstützung kommt dabei von einer Eventlotsin, die sich persönlich um das Gelingen und den reibungslosen Ablauf von Events bis zu 1.700 Gästen kümmert. Dazu gehört auch ein bunter Strauß an Rahmenprogrammen, vom Dinner im kleinsten Zoo Deutschlands über eine Cocktailparty auf Samoa oder eine Insektenverköstigung im Klimahaus bis hin zu einem Resteessen, das als unterhaltsames Infodinner über Lebensmittelverschwendung aufklärt. Zudem bietet das Netzwerk hochkarätiger Referenten aus den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Seestadt eine große Auswahl an Impulsvorträgen oder Keynotes.

Maritime Tagungen und Events in reizvollen Locations am Wasser anzubieten, guter Gastgeber zu sein und individuelle Lösungen zu finden, das hat sich die Erlebnis Bremerhaven GmbH in Kooperation mit der BIS Wirtschaftsförderung und dem Referat für Wirtschaft auf die Fahne geschrieben. Zusammen mit einem starken privatwirtschaftlichen MICE-Netzwerk entwickelt die städtische Tourismusgesellschaft spannende Angebote, tauscht sich aus, teilt auf einem MICE-Stammtisch Wissen und Erfahrungen. Dabei ziehen Große und Kleine an einem Strang: vom versteckten Bio-Café "Grete´s am Kai" über die multimediale Eventlocation APOLLO, ein saniertes Kino aus den 1960er Jahren oder die Kulturkirche bis hin zu überregional bekannten Tagungslocations in den Havenwelten wie dem Conference Center am Weserdeich, dem Klimahaus oder dem Deutschen Auswandererhaus.

Wer nachhaltige Meetings, Incentives, Conferences und Events am Wasser plant, sollte zukünftig Bremerhaven "auf dem Schirm haben": 60 coole Locations, 20 Hotels für jeden Geschmack, 13 inspirierende Museen und ein Weserstrand direkt in der Stadt versprechen 1.000 aufregende Möglichkeiten.

Mehr unter www.mice-bremerhaven.de

