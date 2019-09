60 Locations. 20 Hotels. 13 Museen. 1 Weserstrand. / 1.000 Möglichkeiten in der MICE-Destination Bremerhaven

Erlebnis Bremerhaven Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH

Bremerhaven

Maritim tagen. Am Fluss der Zeit! Mit diesem Claim positioniert sich die Seestadt als ideenreicher Gastgeber für "Meetings, Incentives, Conferences and Events", engl. kurz MICE. Ideenspaziergänge am Deich, Segwaytouren, Live Cooking, Hafenbus- oder Dicke Pötte-Tour: die Liste kreativer Rahmenprogramme ist lang und vielseitig.

Traditionell spielen in der Hafenstadt an der Wesermündung Schiffe, Fische und das Meer die Hauptrolle. Darüberhinaus stehen Tagungsgästen herausragende, preisgekrönte Wissens- und Erlebniswelten offen. Von der exzellenten MICE-Infrastruktur und dem persönlichen Service überzeugten sich kürzlich erst wieder rund 150 Delegierte der BSVI, Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure. Sie nutzten für ihre dreitägige Veranstaltung etliche der 1.000 Möglichkeiten, die Bremerhaven seinen Tagungsgästen bietet.

Matthias Paraknewitz, Präsident der BSVI und Landesvorsitzender der VSVI Schleswig-Holstein: "Wir haben in einer inspirierenden Atmosphäre im Conference Center mit Weserblick getagt. Die Verleihung unseres "Oscars der Straße", dem Deutschen Ingenieurpreis Straße und Verkehr, den wir alle zwei Jahre in drei Kategorien ausgeloben, und die festliche Abendveranstaltung fanden in der Eventlocation Fischbahnhof statt. Wir sind begeistert von den vielen Möglichkeiten, die uns Bremerhaven bietet und bewundern den gelungenen Strukturwandel, der sich bei der informativen Führung im Hafenbereich zeigte."

Die BSVI-Delegierten aus dem gesamten Bundesgebiet machten zusätzlich Gebrauch von exklusiven Rahmenprogrammen im Klimahaus Bremerhaven 8 Grad Ost, wieder andere begaben sich im Deutschen Auswandererhaus auf die Spuren von über sieben Millionen Auswanderern. Eine dritte Gruppe erschloss sich Bremerhaven durch eine Stadtführung, die direkt vor dem Conference Center startete, ebenso wie die Hafenrundfahrt der vierten Gruppe nur einen Steinwurf entfernt begann.

Am Samstag stand abschließend eine Doppeldecker-Bustour mit Einblicken in die Lebensmittelwirtschaft und eine Rundfahrt über das Containerterminal auf der Agenda. Die Teilnehmer gewannen überraschende Erkenntnisse über Bremerhavens rasant wachsende Forschungslandschaft, die der "Stadtführer" Nils Schnorrenberger, Chef der Bremerhavener Wirtschaftsförderung, persönlich vermittelte. Etliche der BSVI-Tagungsgäste haben ihren Aufenthalt privat verlängert. Dafür hat die BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven einen separaten Folder mit touristischen Highlights entwickelt, der Tagungsgästen im Vorfeld übersandt wird. Das ist nur ein Teil des persönlichen Serviceangebotes, dass die Tourismusgesellschaft Erlebnis Bremerhaven GmbH mit der eigens dafür eingesetzten Eventlotsin entwickelt.

Bremerhaven will Tagungshauptstadt im Nordwesten werden, ansässige Unternehmen engagieren sich dafür. Markus Mey, BPR-Niederlassung Bremerhaven und Landesvorsitzender der VSVI Bremen, unterstreicht am Rande der Tagung: "Für mich als Seestadt-Fan war es selbstverständlich, mich für unsere Delegiertenversammlung 2019 in Bremerhaven stark zu machen. Mir ist keine andere MICE-Destination bekannt, in der so viel Faszinierendes fußläufig beieinander liegt. Für uns war es wertvoll, dass wir nicht auf diverse Hotels über die Stadt verteilt waren. So konnten wir uns abends über unsere Tagung hinaus noch austauschen, zeitraubende Shuttles Fehlanzeige."

Gemeinsam setzen die BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven, Erlebnis Bremerhaven und das Referat für Wirtschaft ein Konzept um, was die besonderen Reize Bremerhavens über die bekannten Highlights hinaus herausarbeitet: dazu gehören unentdeckte Locations vom 60er-Jahre Kino bis zum denkmalgeschützten Wasserturm ebenso wie exzellentes Catering, innovative Veranstaltungsformate vom Bar Camp bis zum Brown Bag Meeting, Green Meetings, Resteessen im 4-Sterne-Hotel oder Live Cooking Events.

