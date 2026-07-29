LEONINE Studios

Robert Pattinson in einer seiner intensivsten Rollen

Weltpremiere im Wettbewerb der 83. Filmfestspiele von Venedig

PRIMETIME ab 24. September 2026 im Kino

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München (ots)

Wie weit darf eine TV-Show gehen? Mit PRIMETIME kommt ein fesselnder Thriller in die Kinos. Inspiriert von wahren Begebenheiten greift der Film einen Fall auf, der Fernsehgeschichte schrieb und gesellschaftliche Debatten auslöste. Robert Pattinson ("Das Drama - Noch mal auf Anfang", "The Batman", "Tenet") ist darin in seiner bislang intensivsten und abgründigsten Rolle zu sehen: als Investigativjournalist Chris Hansen, der in den 2000er Jahren mit einem spektakulären Reality-Format Kriminelle überführt - bis es zur Katastrophe kommt.

PRIMETIME feiert seine Weltpremiere im Wettbewerb der 83. PRIMETIME Internationalen Filmfestspiele von Venedig. LEONINE Studios bringt den von A24 produzierten Film am 24. September 2026 in die Kinos.

USA, Mitte der 2000er-Jahre. Chris Hansen (Robert Pattinson) ist das Gesicht von "To Catch A Predator", dem Reality-Format, das Pädophile mit Lockvögeln in eine Falle lockt und vor laufenden Kameras bloßstellt. Was als moralischer Kreuzzug beginnt, wird zur Machtmaschine: Der ehrgeizige Reporter, seine Producerin Andie (Merritt Wever) und der junge Schauspieler Dan (Skyler Gisondo) steigern den Druck - und den Erfolg - bis zur Obsession. Während Hansen zunehmend von dämonischen Visionen heimgesucht wird, führt die Jagd nach dem ultimativen "Wal" - einem prominenten Täter - das Team ins konservative Texas. Was dort geschieht, wird das Fernsehen für immer verändern.

Basierend auf einer wahren Geschichte rekonstruiert PRIMETIME den Skandal um das US-amerikanische TV-Format "To Catch a Predator", das 2006 weltweit Diskussionen über die Verantwortung journalistischer Berichterstattung und die Grenzen medialer Inszenierung auslöste. Mit Robert Pattinson ("Das Drama - Noch mal auf Anfang", "The Batman", "Tenet")brilliert in der Hauptrolle einer der profiliertesten Charakterdarsteller und bekanntesten Schauspieler seiner Generation. Er zeichnet das Porträt eines Mannes, dessen Streben nach Gerechtigkeit zunehmend von Ehrgeiz und wahnhafter Obsession überschattet wird. An seiner Seite spielen Anna Faris, Skyler Gisondo und Bokeem Woodbine. Regie führte Lance Oppenheim. Produziert wurde PRIMETIME vom Erfolgsstudio A24.

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