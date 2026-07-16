LEONINE Studios

THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT

ab 10. September 2026 im Kino!

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München (ots)

Regie-Legende und Oscar®-Nominee Paul Greengrass inszeniert mit einem hochkarätigen Cast einen der bedeutendsten Aufstände der europäischen Geschichte als mitreißendes Historien-Epos, in dem die Freiheitskämpfer alles für die Gerechtigkeit riskierten. In den Hauptrollen begeistern der Oscar®- Nominierte Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge - Die Entscheidung"), BAFTA-Gewinner Jamie Bell ("Rocketman") sowie Cosmo Jarvis ("Shogun").

LEONINE Studios bringt THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT am 10. September 2026 in die Kinos.

England im 14. Jahrhundert: eine verheerende Pestwelle hat große Teile der Bevölkerung ausgelöscht. Die Menschen leiden unter der erdrückenden Steuerlast und sozialer Ungerechtigkeit. Wut und Verzweiflung über die tyrannische Herrschaft des jungen Königs Richard II. breiten sich immer mehr im ganzen Land aus. Der einfache Bauer Ploughman (Andrew Garfield) gerät ins Zentrum des Bauernaufstands von 1381, als er sich einer Gruppe von Rebellen anschließt. Angeführt werden sie von Wat Tyler (Cosmo Jarvis) und dem charismatischen Prediger John Ball (Jamie Bell), die das Volk zum Widerstand gegen die Krone aufrufen. Gemeinsam ziehen die Aufständischen nach London, wo sich der Zorn über die korrupten Machthaber in brutalen Kämpfen entlädt. Angesichts der eskalierenden Gewalt sieht sich der König gezwungen, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen. Wird es den Bauern gelingen, den Kampf für Freiheit und Gleichheit zu gewinnen?

THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT ist ein mitreißendes Historien-Epos über den Bauernaufstand von 1381 in England. Der Oscar®-nominierte Actionspezialist Paul Greengrass ("Bourne"-Reihe, "Bloody Sunday") zeichnet als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur verantwortlich. Der Film ist mit Andrew Garfield ("After the Hunt", "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung") in der Hauptrolle, Cosmo Jarvis ("Warfare", "Shogun") als Rebellenführer Wat Tyler und Jamie Bell ("Rocketman") als Priester hochkarätig besetzt. In weiteren Rollen sind Tom Hollander ("Bohemian Rhapsody", "White Lotus"), Thomasin McKenzie ("The Testament of Ann Lee", "The King") und Jonny Lee Miller ("T2 Trainspotting", "Der Pakt") zu sehen. Für die atmosphärische-düstere Filmmusik zeichnet Oscar®-Preisträger Volker Bertelmann verantwortlich.

Die deutsch-britisch-US-amerikanische Produktion wurde vollständig in Bayern gedreht, u.a. in der Nürnberger Altstadt, in Bad Windsheim sowie in den Münchner Penzing Studios.

THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT ist eine Produktion von Blumhouse Productions, Supernix und Thank You Pictures. Der Film wird vom FFF Bayern sowie dem DFFF und FISAplus gefördert.

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