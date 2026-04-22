LEONINE Studios

ASTERIX UND DAS KÖNIGREICH NUBIEN

Ab 3. Dezember 2026 im Kino!

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Die Kult-Gallier sind zurück: Asterix und Obelix kehren ab dem 3. Dezember 2026 mit ihrem unverwechselbaren Witz auf die große Leinwand zurück. In ihrem neuen hochspannenden Kinoabenteuer stehen die beiden vor einer ungeahnten Herausforderung, die das ganze Dorf ins Chaos zu stürzen droht. Eine Reise weit über die Grenzen Galliens hinaus stellt nicht nur ihren Mut, sondern auch ihre Freundschaft auf eine Probe. Ein absolutes Kinovergnügen, das die kleinen und großen Fans gleichermaßen begeistern wird!

Ab 3. Dezember 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Doch sowas ist Miraculix noch nie passiert: Während Asterix und Obelix im Wald auf Wildschweinjagd sind, landet versehentlich ein seltenes Jugendelixier im Zaubertrank und verwandelt die sonst unbesiegbaren Gallier in harmlose Kinder. Um das Gegenmittel zu finden und das Dorf vor den Angriffen der Römer zu retten, begeben sich Asterix, Obelix und ihr treuer Begleiter Idefix auf eine abenteuerliche Reise in das weit entfernte Königreich Nubien. Währenddessen bleibt Miraculix im Dorf zurück und passt auf die Kinder auf...

Seit Jahrzehnten begeistern Asterix und Obelix mit ihren tollkühnen Abenteuern ganze Generationen und unzählige Fans - ihre Beliebtheit und ihr Erfolg sind ungebrochen. Nun kehren die gewitzten Gallier mit ASTERIX UND DAS KÖNIGREICH NUBIEN abermals auf die große Leinwand zurück. "Asterix" wurde 1959 von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo erfunden, 1967 entstand mit "Asterix der Gallier" der erste Zeichentrickfilm. Nach acht Zeichentrickfilmen, fünf Realverfilmungen und zwei Animationsfilmen ist ASTERIX UND DAS KÖNIGREICH NUBIEN der 16. Streich der populären Gallier.

Ein Film von Alexandre Heboyan ("Monsters vs. Aliens", "Kung Fu Panda"), nach einer Originalgeschichte von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière (beide "Der Graf von Monte Christo", "Die drei Musketiere"). Nach dem Werk von René Goscinny und Albert Uderzo.

Zum Kinostart erscheint das illustrierte Album zum Film "Asterix - Das Königreich Nubien" am 03. Dezember 2026 im Story House Egmont.

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