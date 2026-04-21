LEONINE Studios

MUTINY/ Ab 27. August 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino

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München (ots)

Action-Superstar Jason Statham ("The Beekeeper") zeigt in Jean-François Richets ("Plane", "Public Enemy No.1") beinhartem Actioner MUTINY einmal mehr, warum ihm keiner das Wasser reichen kann - absolute Entschlossenheit, perfekte Körper- und Waffenbeherrschung und selbst auf hoher See immer Herr der Lage. MUTINY liefert Statham in Bestform! Ab 27. August 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Als sein milliardenschwerer Boss vor seinen Augen einem Mordkomplott zum Opfer fällt, wird Cole Reed (Jason Statham) für das Verbrechen verantwortlich gemacht. Im Bestreben dessen Tod zu rächen und die Täter zu überführen, gelangt Reed an Bord eines Frachters und stößt dabei auf eine internationale Verschwörung. Im Alleingang startet Cole eine gnadenlose Racheaktion auf hoher See...

Wenn Jason Statham ("The Beekeeper", "Meg 2 - Die Tiefe"), der unangefochtene Champion des ultraharten Actionkinos, mit Regisseur Jean-François Richet ("Plane", "Public Enemy No.1") zusammentrifft, ist ein spektakuläres Kinoerlebnis garantiert! In MUTINY mischt Statham nicht nur die Besatzung eines ganzen Schiffes nach allen Regeln der Kunst auf, sondern sorgt am Ende wieder für Recht und Ordnung. An seiner Seite spielen Annabelle Wallis als standfeste Offizierin ("Peaky Blinders - Gangs of Birmingham"), Roland Møller als undurchschaubarer Kapitän ("Blood Red Sky") und Adrian Lester als integrer US-Marine ("The Day After Tomorrow").

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