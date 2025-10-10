LEONINE Studios

Clasart Classic startet mit Vincenzo Bellinis Oper LA SONNAMBULA die MET LIVE IM KINO-Saison 2025/2026

Am 18. Oktober startet MET LIVE IM KINO mit Vincenzo Bellinis LA SONNAMBULA ("Die Schlafwandlerin") fulminant in eine neue Saison. In diesem Meisterwerk des Belcanto, das sich durch seine lyrische Intensität und seine technisch anspruchsvollen Koloraturen auszeichnet, beweist Bellini seine ganze melodische Genialität.

Vincenzo Bellini (1801 - 1835) war ein sizilianischer Komponist, der eine außergewöhnliche Begabung für Melodien und ein tiefes Verständnis für die menschliche Stimme besaß. Seine kometenhafte Karriere wurde jedoch durch seinen frühen Tod im Alter von nur 33 Jahren beendet. Bellinis Opernjuwel LA SONNAMBULA, 1831 in Mailand uraufgeführt, war zu Lebzeiten des Komponisten überaus erfolgreich und gehört bis heute zum Standardrepertoire der Oper. Es verbindet schwärmerische Empfindsamkeit mit virtuoser Gesangstechnik und gilt als Prototyp der italienischen Romantik.

Die Oper spielt in einem Schweizer Bergdorf und erzählt die Geschichte der schlafwandelnden Amina, die - fälschlicherweise der Untreue bezichtigt - von ihrem Verlobten Elvino verstoßen wird, bevor ihre Unschuld bewiesen werden kann.

Die Rolle der Amina gilt als eine der großen Belcanto-Partien und erfordert eine Primadonna mit einer außergewöhnlichen technischen und darstellerischen Begabung, kombiniert mit höchster Koloratur-Virtuosität. Somit ist diese Partie mit ihren scheinbar endlos dahinfließenden Melodienbögen wie geschaffen für die fantastische Nadine Sierra, die mit ihrem warmen Sopran, ihrer makellosen Technik und ihrer überbordenden Musikalität ihr Publikum zu bezaubern weiß.

Nicht weniger anspruchsvoll ist die Rolle des Elvino, die von dem Spanier Xabier Anduaga, dem neuen Stern am Tenorhimmel, gesungen wird. Er verfügt über eine schön timbrierte, unglaublich farbenreiche Stimme, betörende Piani und atemberaubende Spitzentöne und hat innerhalb weniger Jahre die großen Opernbühnen der Welt erobert.

Rolando Villazón, der eine brillante zweite Karriere als Regisseur begonnen hat, haucht der leider selten aufgeführten Bellini-Oper mit einer frischen Inszenierung neues Leben ein. Er macht in seiner Regie sehr präzise deutlich, wie Vorurteile geschürt werden, wie sich Menschengruppen gegen Außenseiter wenden, sie verstoßen und schlimmstenfalls um ihr Lebensglück bringen. Ein Umgang mit Individualität, der nicht nur in der räumlichen und geistigen Enge eines Schweizer Bergdörfchens zu finden ist.

Am Pult steht Riccardo Frizza, einer der führenden italienischen Dirigenten seiner Generation, der sich insbesondere dem Opernrepertoire des Belcanto widmet.

Einen kleinen Ausschnitt aus LA SONNAMBULA finden Sie hier.

Die Met-Saison 2025/2026 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.

Die Termine der MET LIVE IM KINO-Saison 2025/2026:

18. Oktober Bellini LA SONNAMBULA (Nadine Sierra, Xabier Anduaga)

(Nadine Sierra, Xabier Anduaga) 08. November Puccini LA BOHÈME (Juliana Grigoryan, Freddie De Tommaso)

(Juliana Grigoryan, Freddie De Tommaso) 22. November Strauss ARABELLA (Rachel Willis-Sørensen, Tomasz Konieczny)

(Rachel Willis-Sørensen, Tomasz Konieczny) 13. Dezember Giordano ANDREA CHÉNIER (Sonya Yoncheva, Piotr Beczala)

(Sonya Yoncheva, Piotr Beczala) 10. Januar Bellini I PURITANI (Lisette Oropesa, Lawrence Brownlee)

(Lisette Oropesa, Lawrence Brownlee) 21. März Wagner TRISTAN UND ISOLDE (Lise Davidsen, Michael Spyres)

(Lise Davidsen, Michael Spyres) 02. Mai Tschaikowski EUGEN ONEGIN (Asmik Grigorian, Igor Golovatenko)

(Asmik Grigorian, Igor Golovatenko) 30. Mai Frank EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO (Isabel Leonard, Carlos Álvarez, Nils Wanderer)

