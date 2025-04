Suvoda LLC; Greenphire

Suvoda und Greenphire geben Abschluss der Fusion bekannt

Conshohocken, Pa. und King Of Prussia, Pa. (ots/PRNewswire)

Suvoda, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, spezialisiert auf Lösungen für Randomisierung, Studienversorgungsmanagement, Einwilligung und Patientendatenerfassung für komplexe, lebenserhaltende Studien, und Greenphire, ein führender Anbieter von Zahlungen für klinische Studien, Finanzmanagement und Patientenunterstützungstools, gaben heute den erfolgreichen Abschluss ihrer bereits angekündigten Fusion bekannt. Die beiden Unternehmen stehen nun unter gemeinsamer Eigentümerschaft und Leitung.

Durch den Zusammenschluss ist das fusionierte Unternehmen nun besser aufgestellt, um seinen Kunden eine umfassende Lösung für die dringenden und entscheidenden Momente ihrer klinischen Studien anzubieten. Die Kunden erhalten Zugriff auf ein erweitertes Leistungsspektrum und profitieren weiterhin von einem unermüdlichen Engagement für hochwertige Dienstleistungen und Support. Die kombinierten Lösungen werden auf einer leistungsstarken Plattform vereint, die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Durchführung und Teilnahme an klinischen Studien erleichtert. Die einheitliche Datenebene liefert tiefere Einblicke, damit Sponsoren, Prüfzentren und Patienten fundiertere und differenziertere Entscheidungen über ihre Studien treffen können.

Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Suvoda tragen. Suvoda bedeutet auf Sanskrit „Morgendämmerung des Wohlbefindens" und bekräftigt das Versprechen, die Erfahrung von Patienten, Prüfzentren und Sponsoren bei klinischen Studien zu erleichtern und zur weltweiten Verbesserung der Gesundheit beizutragen. Der Name Greenphire bleibt auf Produktebene bestehen.

Das Unternehmen wird von Jagath Wanninayake, Gründer und CEO von Suvoda, geleitet. Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentfirma, ist der führende strategische Investor des fusionierten Unternehmens. Bain Capital Tech Opportunities Fund und LLR Partners halten eine bedeutende Minderheitsbeteiligung.

„Wir freuen uns sehr, den Abschluss unserer Fusion und den Beginn unserer neuen gemeinsamen Reise bekannt zu geben", sagte Jagath Wanninayake, CEO des fusionierten Unternehmens. „Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission dar, die finanziellen und operativen Aspekte klinischer Studien zu optimieren. Als vereintes Unternehmen sind wir nun besser in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, indem wir ihre sich entwickelnden Bedürfnisse erfüllen und ihnen verbesserte Lösungen bieten, die die Effizienz steigern, Kosten senken und letztendlich die Patientenergebnisse verbessern."

Über Suvoda Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenswichtige Studien in Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem (ZNS) und seltene Erkrankungen spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet, um Fachleuten in der klinischen Forschung mit innovativen Softwarelösungen auf einer einheitlichen Plattform die Bewältigung entscheidender Momente in wichtigen Studien zu ermöglichen. Suvoda hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Philadelphia und betreibt weitere Niederlassungen in Portland, Oregon, Barcelona, Spanien, Bukarest und Iași, Rumänien, sowie in Tokio, Japan. Der Net Promoter Score (NPS) des Unternehmens liegt durchweg über dem Durchschnitt der Technologiebranche, was dazu beiträgt, dass das Unternehmen von Studiensponsoren und Auftragsforschungsinstituten ausgewählt wurde, um mehr als 1.800 Studien in 95 Ländern zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

Über Greenphire Greenphire ist der Vorreiter im Bereich Finanzmanagement und Patientenunterstützung für globale klinische Studien. Von der Kostenerstattung für Teilnehmer über Reisen und die Einbindung in die Studie bis hin zur Budgetierung und Datenerfassung, Zahlungen an die Prüfzentren und vieles mehr – das Unternehmen vernetzt die unterschiedlichsten Prozesse und Interessengruppen, um Studien schneller durchzuführen. Greenphire wurde 2008 gegründet und setzt sich für die Zufriedenheit von Standorten und Teilnehmern ein. Die erstklassigen Lösungen von Greenphire berücksichtigen regionale Workflow-Präferenzen, bewältigen anspruchsvolle regulatorische Anforderungen und gehen auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten ein. Greenphire unterstützt derzeit mehr als eine Million aktive Studienteilnehmer und mehr als 25.000 Forschungsteams an Standorten in 80 Ländern weltweit. Greenphire steht für GO. Weitere Informationen finden Sie unter greenphire.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

marketing@suvoda.com

Original-Content von: Suvoda LLC; Greenphire, übermittelt durch news aktuell