JOHN WICK: KAPITEL 4 startet wick-torious auf Platz 1 der Kinocharts

München (ots)

JOHN WICK: KAPITEL 4 ist nach dem Startwochenende mit 465.000 Kinozuschauer*innen (inkl. Previews) Platz 1 der deutschen Kinocharts.

Dies ist das beste Startergebnis des Jahres nach Umsatz und Besucher*innen.

Damit erzielt der Film den besten Start der gesamten Reihe und überflügelt den bisherigen Spitzenreiter, "Kapitel 3", um 45 Prozent.

JOHN WICK: KAPITEL 4 ist auch Nummer 1 der US-Kinocharts und erzielte über 73 Mio. US-Dollar Einspielergebnis.

Mit JOHN WICK: KAPITEL 4 liefern Superstar Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski einmal mehr ultimatives Actionkino, mit dem sie sich und die gesamte John-Wick-Reihe übertroffen haben.

Die Kinozuschauer*innen sind begeistert - inklusive der Previews am Mittwoch sahen bereits über 465.000 Besucher*innen den Actionknaller des Jahres, der damit nach Umsatz und Besucher*innen das beste Startergebnis für das Jahr 2023 erzielte. Damit steigerte JOHN WICK: KAPITEL 4 die Ergebnisse des Kinostartwochenendes von "John Wick: Kapitel 3" um 45 Prozent.

Doch nicht nur in Deutschland, auch global hat JOHN WICK: KAPITEL 4 den Siegeszug in den Kinos angetreten. So stieg er auch in den USA mit einem Einspielergebnis von über 73 Mio. US-Dollar auf Platz 1 der Kinocharts ein, 30 Prozent über dem Ergebnis von Teil 3.

An der Seite von Keanu Reeves alias John Wick sind auch in Kapitel 4 wieder Laurence Fishburne ("Ant-Man And The Wasp"), Lance Reddick ("Godzilla vs. Kong", "Angel Has Fallen") und Ian McShane ("Pirates Of The Caribbean - Fremde Gezeiten") zu sehen. Ergänzt wird der Cast u.a. durch Bill Skarsgård ("Es", "Deadpool 2"), Donnie Yen ("Rogue One: A Star Wars Story", "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") und Scott Adkins ("Doctor Strange", "Das Bourne Ultimatum"). Regie führt erneut Chad Stahelski.

JOHN WICK: KAPITEL 4 seit 23. März 2023 im Kino im Verleih von LEONINE Studios

