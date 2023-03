LEONINE Studios

JOHN WICK: KAPITEL 4 feiert phänomenale Deutschlandpremiere in Berlin

Es war ein höchst eindrucksvoller Empfang für einen sensationellen Film: Gestern Abend präsentierten Hollywoodstar Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski mit JOHN WICK: KAPITEL 4 gemeinsam den neuesten Teil der sensationellen Action-Erfolgsreihe im Berliner Zoo Palast. Dort wurden sie auf dem Roten Teppich unter tosendem Applaus von zahlreichen wartenden Fans empfangen und nahmen sich ausgiebig Zeit für Autogramme, Fotos und Interviews. Moderiert von Annabelle Mandeng fand vor Filmbeginn ein ausführliches Q&A zum Film und den aufregenden Dreharbeiten statt, die zu einem großen Teil in Berlin stattfanden. Die beiden Stars erzählten gutgelaunt von ihrer Arbeit an den fantastischen Stunts und der bildgewaltigen Action und stellten unter Beweis, dass sie nach ihrer jahrelangen Zusammenarbeit ein perfekt eingespieltes Team sind.

Die rund 1000 geladenen Gäste sorgten im Saal für eine fulminante Stimmung und zeigten sich begeistert von Reeves und Stahelski, sowie dem gigantischen Film-Spektakel auf der Leinwand. Doch nicht nur Berlin feierte JOHN WICK: KAPITEL 4. Bundesweit verfolgten die Fans die Live-Berichterstattung über BILD.DE. Die Premiere fand mit freundlicher Unterstützung von AUDI statt.

John Wick (Keanu Reeves) entdeckt einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtige Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen.

An der Seite von Keanu Reeves alias John Wick sind auch in Kapitel 4 wieder Laurence Fishburne ("Ant-Man And The Wasp"), Lance Reddick ("Godzilla vs. Kong", "Angel Has Fallen") und Ian McShane ("Pirates Of The Caribbean - Fremde Gezeiten") zu sehen. Ergänzt wird der Cast u.a. durch Bill Skarsgård ("Es", "Deadpool 2"), Donnie Yen ("Rogue One: A Star Wars Story", "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") und Scott Adkins ("Doctor Strange", "Das Bourne Ultimatum"). Regie führt erneut Chad Stahelski.

Über 2,4 Millionen Kinozuschauer sahen die ersten drei Kapitel der Erfolgs-Filmreihe, die den Kinofans handgemachte Action, grandiose Schauwerte und eine Garantie für ein bildgewaltiges Spektakel bietet.

Kinostart: 23. März 2023 im Verleih von LEONINE Studios.

