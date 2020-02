LEONINE

Dem Erfolg auf der Spur: Eine Million Besucher für "Knives Out - Mord ist Familiensache"

Bild-Infos

Download

München (ots)

KNIVES OUT - MORD IST FAMILIENSACHE ist weiter auf Erfolgskurs! Nach dem großen internationalen Erfolg hat der All-Star-Cast rund um Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans und Co. auch in Deutschland die Kinozuschauer vollends begeistert: Am vergangenen Wochenende wurde die 1-Million-Besucher-Marke geknackt.

Harlan Thrombey (Christopher Plummer) ist tot! Und nicht nur das - der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc (Daniel Craig)! Der lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen.

Eine extravagante Familie, ein charmant-mysteriöser Ermittler und zahlreiche überraschende Wendungen - KNIVES OUT - MORD IST FAMILIENSACHE ist ein grandioses Kinovergnügen! Hochkarätig besetzt mit "James Bond" Daniel Craig und "Avengers"-Star Chris Evans sowie mit Jamie Lee Curtis ("Halloween"), Toni Colette ("Little Miss Sunshine"), Michael Shannon ("The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers"), Don Johnson ("Book Club"), Christopher Plummer ("Verblendung"), Katherine Langford ("Tote Mädchen lügen nicht") und Ana de Armas ("Blade Runner 2049"). Rian Johnson ("Star Wars - Episode VIII: Die letzten Jedi", "Looper") schrieb das Drehbuch und führte Regie.

Pressekontakt:

Kontakt für Offline-Medien:

AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS

Simone Bachofner und Ronja Bangerter

Tel: 030 / 61 20 30 - 70

E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.de, Ronja.Bangerter@aim-pr.de



Kontakt für Online-Medien:

VOLL:KONTAKT

Alexander Bujack

Tel. 040 - 5247231 44

E-Mail: Alexander.Bujack@vollkontakt.com

Original-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuell