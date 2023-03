woom Kinderfahrräder

woom feiert 10 Jahre voller Magischer Momente

Düsseldorf/Klosterneuburg (ots)

Vom Start-up zum Scale-up in nur einer Dekade: woom feiert 10-jähriges Firmenbestehen

Aus Anlass seines 10-jährigen Firmenjubiläums launcht woom eine Special Edition der woom ORIGINAL-Serie und präsentiert das Geburtstagsbike in der schicken Sonderlackierung erstmals auf der internationalen Fahrradmesse Cycling World in Düsseldorf. Weitere Highlights des Kinder- und Jugendfahrradherstellers für 2023: Eine Neuauflage der Mountainbikes woom OFF und woom OFF AIR und eine Sonderschau im renommierten Museum für Angewandte Kunst in Wien samt Geburtstagsparty. Das Motto aller Aktivitäten: „10 Years of Magic Moments” – unvergessliche Familien-Momente ganz nach dem Leitmotiv von woom.

Vor mittlerweile zehn Jahren beginnt die Erfolgsgeschichte von woom: Zwei fahrradbegeisterte Väter – Industriedesigner Christian Bezdeka und Marketingprofi Marcus Ihlenfeld – waren auf der Suche nach dem perfekten Fahrrad für ihre Kinder. Da sie es auf dem Markt nicht finden können, beschließen sie kurzerhand, es selbst zu bauen. In einer Garage in Wien-Währing gründen sie ihr Start-up und erfinden das Kinderrad neu. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzen woom bikes neue Maßstäbe bei Premium-Kinderfahrrädern. Innerhalb von wenigen Jahren entwickelt sich woom vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen von Österreich bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern – bis in die USA – radeln die Kids und Teens bereits auf woom bikes. 2022 durchbricht woom die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke.

Special Edition in anniversary red

Auftakt des Geburtstagsjahres bildet der Messeauftritt von woom auf der Cycling World in Düsseldorf von 10. bis 12. März 2023 – wo sich auch dieses Jahr die Fahrradbranche zum Saisonstart trifft. Im Zuge des Firmenjubiläums bringt woom eine Special Edition der woom ORIGINAL-Serie – das meistverkaufte Produkt von woom und längst zum Signature-Produkt avanciert – heraus und präsentiert die woom ORIGINAL bikes in schimmernden anniversary red erstmals auf der Messe. Weiteres Produkt-Highlight, das erstmals in Düsseldorf zu sehen ist: das woom OFF und woom OFF AIR in einer Neuauflage. Die woom Mountainbikes kommen mit neuen, smarten Features und, neben black, in einer zweiten frischen Farbe – terra coppa – daher.

10 Jahre woom – 10 Jahre Magic Moments

„Wir wollen die besten Kinderfahrräder der Welt bauen – klar. Aber was wir außerdem wollen, ist, unvergessliche Momente zu schaffen, die Kinder und Eltern beim Radfahren miteinander erleben”, sagt woom Co-CEO Mathias Ihlenfeld: „Diese Momente gemeinsamer Begeisterung – wir nennen diese Magic Moments – wollen wir ermöglichen: Von der allerersten Solo-Fahrt eines Kindes über den täglichen Fahrradausflug in den Kindergarten oder in die Schule bis hin zum ersten Mountainbike-Trail oder einem mehrtägigen Fahrradausflug.”

Auch die Geburtstagsfeier von woom steht ganz im Zeichen der „Magic Moments” – im Mai wird in der Säulenhalle des Museums für Angewandte Kunst in Wien gefeiert. Dort ist auch eine Sonderschau der woom bikes zu sehen. Das renommierte MAK präsentiert die mit zahlreichen Design Awards ausgezeichneten woom Fahrräder in der Ausstellungsreihe „Sammeln im Fokus” als Beispiel für Unternehmergeist und visionäres und nachhaltiges Industriedesign. Zu sehen ist die Schau von 24. Mai bis 6. August 2023 in der MAK Sammlung Design.

woom radelt auch im Jubiläumsjahr auf Wachstumskurs

woom ist innerhalb von nur einer Dekade vom Garagen-Start-up zum internationalen Scale-Up gewachsen und setzt seinen Wachstumskurs auch weiterhin fort. „Nach einem äußerst erfolgreichen Jahr 2022, in dem wir erstmals die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke durchbrochen haben und mit der Jebsen Group einen neuen strategischen Partner an Bord holen konnten, haben wir uns auch für das Jubiläumsjahr ehrgeizige Ziele gesetzt”, so Co-CEO Paul Fattinger: „Wir bereiten den Markteintritt in Dänemark, Schweden und den Niederlanden vor. Wir erweitern unser Händlernetz in Frankreich und bauen unsere Marktposition in den USA weiter aus. Dabei treibt uns die ständige Weiterentwicklung in allen Unternehmensbereichen an, denn eines unserer Erfolgsrezepte ist und bleibt unser Wille zur Innovation.”

Sie möchten mehr über die Zukunftspläne von woom oder die Gründungsjahre erfahren? Die woom Gründer und das woom Management stehen gerne für Interviews zur Verfügung.

woom Co-CEO Paul Fattinger zu den Themen: Zukunftspläne und Marktposition von woom, Entwicklungspotential, Internationalisierung, Sustainability und Re-Cycling

woom Co-CEO Mathias Ihlenfeld zu den Themen: Produkt, Design, Innovation, Gründung woom USA

woom Gründer Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld zu den Themen: Gründungsjahre, Garage-Story, erste Herausforderungen, Meilensteine der ersten Jahre, ihre aktuelle Rolle bei woom, Perspektiven für woom

Über woom

2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garage gegründet

woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt.

woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.

woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent, allen voran in der DACH-Region und den USA.

2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.

2021: woom errichtet eine Produktion für Europa in Europa, und das 500.000ste woom bike läuft vom Produktionsband

2022: weitere Internationalisierung: Ausbau des Händlernetzwerkes sowie des D2C-Segments, die Jebsen Group steigt als zusätzlichen Investor bei woom ein

2023: 10 Jahre woom - 10 years of Magic Moments

