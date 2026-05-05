Armani beauty

Vittoria Ceretti ist neue ARMANI BEAUTY GLOBAL MAKE-UP AMBASSADOR

Bild-Infos

Download

Paris, Frankreich (ots)

Armani beauty begrüßt das italienische Topmodel Vittoria Ceretti als neue ARMANI BEAUTY GLOBAL MAKE-UP AMBASSADOR. Mit ihrer natürlichen Eleganz, ihrer modernen Ausstrahlung und ihrer unverwechselbaren Authentizität verkörpert sie die Werte der Marke auf besondere Weise. Ab Mai wird sie die Kampagne der ikonischen Luminous Silk Foundation sowie weitere internationale Make-up- und Skincare-Kampagnen von Armani beauty anführen.

Vittoria Ceretti zählt zu den prägendsten Gesichtern ihrer Generation. Bekannt für ihre starke Präsenz auf internationalen Laufstegen und ihre außergewöhnliche Wandelbarkeit vor der Kamera, steht sie für eine moderne Form von Weiblichkeit, die Selbstbewusstsein, Natürlichkeit und zeitlose Sophistication vereint. Ihre italienischen Wurzeln spiegeln dabei auf authentische Weise die Ästhetik und DNA von Giorgio Armani wider.

Die Verbindung zwischen Vittoria Ceretti und dem Haus Armani besteht seit vielen Jahren: Bereits zu Beginn ihrer Karriere lief sie für Giorgio Armani, zuletzt war sie Teil der aktuellen SS26-Kampagne. Ihre Ernennung zur Global Make-up Ambassador markiert nun die konsequente Weiterentwicklung dieser langjährigen Verbundenheit.

"Armani hat mich über ein Jahrzehnt hinweg begleitet. Diese Rolle fühlt sich daher wie ein natürlicher und bedeutungsvoller nächster Schritt an. Ich bewundere die zeitlose Vision von Schönheit und die Art, wie Individualität gefeiert wird", erklärt Vittoria Ceretti.

Mit Vittoria Ceretti als neuer Global Make-up Ambassador unterstreicht Armani beauty einmal mehr seinen Anspruch, Schönheit zeitgemäß zu definieren - authentisch, individuell und universell. Für Ceretti steht dabei vor allem ein modernes Verständnis von Schönheit im Mittelpunkt: mühelose Selbstsicherheit und das Gefühl, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Schönheit bedeute für sie nicht Verwandlung, sondern vielmehr, die eigene Persönlichkeit sichtbar zu machen und das hervorzuheben, was bereits da ist. Gerade diese Haltung verbinde sie mit Armani beauty - der gemeinsame Anspruch, Individualität auf eine natürliche und zugleich selbstbewusste Weise zum Ausdruck zu bringen.

Auch ihre italienische Herkunft habe ihr Verständnis von Schönheit nachhaltig geprägt, so Ceretti. Aufgewachsen in Italien, verbinde sie Schönheit vor allem mit selbstverständlicher Leichtigkeit, natürlicher Ausstrahlung und einer Eleganz, die niemals überinszeniert wirke. Schlichtheit und Authentizität seien für sie bis heute die stärksten Ausdrucksformen moderner Schönheit.

Ausführliche Presseinformationen sowie Bildmaterial zu Vittoria Ceretti und Armani beauty finden Sie hier: https://www.picdrop.com/armanibeauty/VittoriaCeretti

www.armanibeauty.com

Original-Content von: Armani beauty, übermittelt durch news aktuell