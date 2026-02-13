Armani beauty

Glanzvoller Auftakt beim Berlinale-Opening 2026 mit Armani beauty

Berlin (ots)

Als sich am Donnerstagabend der rote Teppich vor dem Berlinale Palast füllte, wurde Berlin erneut zur Bühne für die internationale Elite aus Film, Mode und Kultur. Zur feierlichen Eröffnung der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin empfing Armani beauty als Hauptsponsor zahlreiche prominente Gäste und VIPs und setzte den Auftakt des Festivals mit zeitloser Eleganz in Szene.

Auf dem roten Teppich zeigten sich unter anderem Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee, Daniel Brühl, Felicitas Rombold, Iris Berben, Jannis Niewöhner, Emilia Schüle, Lisa-Marie Koroll, Damian Hardung, die Elevator Boys, Lorena Rae, Jeanne Goursaud und Milena Tscharntke, die der Einladung von Armani beauty zum hochkarätigen Berlinale Opening folgten. Blitzlichtgewitter, große Roben und ikonische Armani beauty Looks prägten den Abend, an dem Kino und Stil auf eindrucksvolle Weise aufeinandertrafen.

Armani beauty begleitete die prominenten Gäste mit einem ausdrucksstarken, modernen Red-Carpet-Look, der natürliche Ausstrahlung mit filmischer Präzision verbindet. Die Handschrift der Marke: mühelose Perfektion, subtile Eleganz und eine Ästhetik, die Persönlichkeiten in den Mittelpunkt stellt - vor der Kamera ebenso wie im Rampenlicht.

Im Anschluss an den roten Teppich feierte der Eröffnungsfilm "No Good Men" seine Weltpremiere. Das Werk der vielbeachteten afghanischen Regisseurin Shahrbanoo Sadat eröffnete die Berlinale 2026 mit einer eindringlichen, kraftvollen Erzählung und setzte einen starken inhaltlichen Akzent zum Festivalstart.

Folgende Gäste wurden von Armani beauty gestylt:

Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee, Daniel Brühl, Felicitas Rombold, Iris Berben, Jannis Niewöhner, Emilia Schüle, Lisa-Marie Koroll, Damian Hardung, die Elevator Boys, Lorena Rae, Jeanne Goursaud und Milena Tscharntke.

Die Präsenz von Armani beauty beim Berlinale-Opening unterstreicht einmal mehr die enge Verbindung der Marke zur Welt des Films - eine Beziehung, die auf Respekt vor künstlerischer Vision, zeitloser Schönheit und ikonischen Momenten beruht. Mit einem Opening voller Stars, Stil und Strahlkraft ist der Auftakt zur Berlinale 2026 gesetzt.

Weiteres Bildmaterial der Berlinale Eröffnung 2026 finden Sie hier: https://www.picdrop.com/armanibeauty/Berlinale_Opening

www.armanibeauty.com

Original-Content von: Armani beauty, übermittelt durch news aktuell