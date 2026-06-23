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Arbeitgeberwahl 2026: Jobsicherheit verdrängt Gehalt auf Platz 1

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Eschborn (ots)

Was macht Arbeitgeber in Deutschland attraktiv? Die Randstad Employer Brand Research 2026 zeigt: Für Beschäftigte ist die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes inzwischen wichtiger als Vergütung. Dennoch bleiben Gehalt und Work-Life-Balance entscheidend, wenn es um die konkrete Wahl eines Arbeitgebers geht.

Für 58 % der Beschäftigten in Deutschland ist in diesem Jahr Arbeitsplatzsicherheit das wichtigste Kriterium eines attraktiven Arbeitgebers - weit vor der Vergütung. Dahinter folgen eine angenehme Arbeitsatmosphäre (54 %), Work-Life-Balance (52 %), Gehalt und Benefits (50 %) sowie Chancengleichheit (45 %).

Damit verschiebt sich das Bild im Vergleich zum Vorjahr deutlich: 2025 stand Vergütung noch an erster Stelle der wichtigsten Kriterien bei der Arbeitgeberwahl. 2026 rutschen Gehalt und Benefits dagegen auf Platz 4 ab. "Dass Jobsicherheit das Gehalt in diesem Jahr überholt, ist ein deutliches Signal", ordnet Verena Menne, Director Group HR bei Randstad Deutschland, ein. "Beschäftigte schauen in einem unsicheren Umfeld zuerst darauf, ob ein Arbeitgeber Verlässlichkeit bietet. Entscheidend ist also, ob Menschen den Eindruck haben: Dieser Arbeitgeber gibt mir Stabilität, Orientierung und gute Bedingungen für den Alltag."

70 % bewerten die Arbeitsplatzsicherheit bei ihrem aktuellen Arbeitgeber positiv

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass Arbeitgeber bei diesem Faktor bereits vergleichsweise gut abschneiden: Rund 7 von 10 Beschäftigten halten die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes bei ihrem aktuellen Arbeitgeber für zufriedenstellend. Damit ist Jobsicherheit nicht nur der wichtigste Faktor im Idealbild eines Arbeitgebers, sondern zugleich eine der Stärken, die Beschäftigte heute bereits wahrnehmen.

Anders sieht es bei der Work-Life-Balance aus: Nur 57 % sagen, dass ihr aktueller Arbeitgeber ihnen hier die gewünschte Vereinbarkeit ermöglicht. Dieser Befund macht deutlich: Stabilität allein reicht nicht aus. Attraktive Arbeitgeber müssen deshalb neben Sicherheit auch Rahmenbedingungen schaffen, die im Arbeitsalltag entlasten.

Gehalt bleibt wichtig - vor allem, wenn Beschäftigte abwägen müssen

Trotz der neuen Spitzenposition von Jobsicherheit verliert Vergütung nicht an Relevanz. Die Befragung zeigt vielmehr eine zweite Ebene: Sobald Beschäftigte nicht allgemein nach dem idealen Arbeitgeber gefragt werden, sondern zwischen einzelnen Kriterien abwägen müssen, gewinnen Gehalt und Work-Life-Balance gegenüber anderen Faktoren wieder an Gewicht. Jobsicherheit bildet also die Basis der Arbeitgeberattraktivität - bei der konkreten Entscheidung bleiben aber auch finanzielle und alltagsbezogene Faktoren ausschlaggebend.

"Unternehmen sollten die Ergebnisse nicht so lesen, dass Gehalt jetzt zweitrangig wird", sagt Verena Menne. "Im Gegenteil: Attraktive Arbeitgeber verbinden wirtschaftliche Verlässlichkeit mit guten Arbeitsbedingungen. Wer Beschäftigte halten und gewinnen will, muss Stabilität glaubwürdig vermitteln und gleichzeitig bei Vergütung und Work-Life-Balance überzeugen."

Über die Studie Randstad Employer Brand Research

Bei welchen Unternehmen wollen wir arbeiten - und warum? Das ermittelt die Studie Randstad Employer Brand Research, die von unabhängigen namhaften Instituten seit 26 Jahren in inzwischen 34 Ländern weltweit durchgeführt wird. Drei Elemente stehen dabei im Fokus: der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der abgefragten Unternehmen sowie die einzelnen Schlüsselfaktoren, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen. Mehr als 160.000 Arbeitnehmer:innen und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und 64 Jahren wurden Anfang 2026 in Online-Interviews befragt. In Deutschland umfasst das Panel 4.331 Personen.

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Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen - Operational, Professional, Digital und Enterprise - unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.

Randstad Deutschland ist mit rund 28.200 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.

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