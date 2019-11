mailo Versicherung AG

Studie: Vier von zehn Freiberuflern und Selbständigen verzeichnen bereits konjunkturbedingte Einbußen

Wenig Vertrauen in die Bundesregierung

Köln (ots)

Bei 39 Prozent der Freiberufler und Selbständigen in Deutschland wirkt sich die konjunkturelle Abkühlung bereits auf das Geschäft aus. Während freiberufliche Berater, Marketing-Experten oder Ingenieurbüros sich trotz der schwindenden Wirtschaftskraft noch recht gut behaupten können, sind im Handel und der Gastronomie die Auswirkungen schon deutlich spürbar. Das sind Ergebnisse der aktuellen Studie "Fokus Selbständigkeit". Die mailo Versicherung AG hat dafür mehr als 900 Freiberufler und Selbständige befragt.

"Freiberufler und Selbständige spüren konjunkturelle Veränderungen immer sehr schnell", weiß Dr. Matthias Uebing, Gründer und COO der mailo Versicherung AG: "Als Frühindikator geben sie einen guten Ausblick darauf, was in den kommenden Monaten deutschlandweit noch passieren kann." Sein Rat an Unternehmer: In Anbetracht der unsicheren Lage sollten Effizienz- und Sparpotenziale schnellstmöglich gehoben werden, um die möglichen Folgen eines Konjunktureinbruchs abzufedern.

Mit der Unterstützung durch die Politik rechnen die Freiberufler und Selbständigen aktuell eher nicht, wie die Studie weiter zeigt. Lediglich 18 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass die Bundesregierung die Bedürfnisse der Freiberufler und Selbständigen im Blick hat. Ihr einheitlicher Vorwurf: Die Wirtschaftspolitik kümmere sich vor allem um große Unternehmen und Konzerne.

Flexible Versicherungslösungen für Freiberufler und Selbständige

Mit seinem modularen Angebot bietet mailo Freiberuflern und Selbständigen die Möglichkeit, sich bedarfsgerecht abzusichern und unnötige Ausgaben zu sparen. Die optimal anpassbaren Versicherungen können individuell auf Business, Umsatz und Absicherungsbedarf zugeschnitten werden. Das ist vor allem für moderne Berufsbilder wie Youtuber oder eCommerce-Händler ideal, da ihre Interessen von der traditionellen Assekuranz mit den klassischen Produkten nur teilweise abgedeckt werden. Aber auch etablierte Branchen wie die Gastronomie können von den digitalen und frei konfigurierbaren Gewerbepolicen profitieren.

"Über eine Standardlösung laufen Freiberufler und Selbständige schnell Gefahr, entweder über- oder unterversichert zu sein. Gerade vor dem Hintergrund einer konjunkturellen Eintrübung ist aber das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend", sagt mailo-COO Uebing. "Wir haben von Anfang an unseren Fokus auf diese Zielgruppe gelegt und bieten deshalb anpassbare Lösungen an, um unternehmerische Risiken einzuordnen und entsprechend abzusichern."

Selbst auf mögliche konjunkturelle Schwankungen kann dank verschiedener Zeitmodelle reagiert werden. So steht Unternehmensberatern zum Beispiel auch eine Projektpolice zur Verfügung, die eine flexible Laufzeit von einem bis zu zwölf Monaten bietet - eben genau so lange, wie ein Kunde betreut wird. Auf Wunsch gibt es auch ein tägliches Kündigungsrecht, das noch größere Flexibilität gewährt.

