Xinhua Silk Road: Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024 widmet sich der finanziellen Öffnung Chinas und der Zusammenarbeit für wirtschaftliche Stabilität

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024 begann am Freitag in Peking und versammelte Schwergewichte der Branche, um ihre Erkenntnisse über die Öffnung des Finanzsektors und die Zusammenarbeit für die gemeinsame wirtschaftliche Stabilität auszutauschen.

Das Forum, das vom 18. bis 20. Oktober stattfindet, steht unter dem Motto „Vertrauen und Zuversicht – Zusammenarbeit zur Förderung der finanziellen Offenheit, Kooperation für gemeinsame wirtschaftliche Stabilität und Wachstum". Es wird gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Peking, der People's Bank of China (PBOC), der National Financial Regulatory Administration (NFRA), der China Securities Regulatory Commission (CSRC), der Xinhua News Agency und der State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ausgerichtet.

Die jüngste Umsetzung eines Pakets von Maßnahmen hat das Vertrauen der Märkte gestärkt und eine positive Rolle bei der Förderung eines reibungslosen Wirtschafts- und Finanzbetriebs gespielt, sagte Pan Gongsheng, Gouverneur der PBOC. Pan Gongsheng zufolge wird die Zentralbank antizyklische Anpassungen durch geldpolitische und makroprudenzielle Maßnahmen verstärken, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu fördern.

Li Yunze, Minister der NFRA, erklärte auf dem Forum, dass die Verwaltung die Finanzinstitute anleiten werde, das Finanzangebot zu erhöhen, die Ressourcenallokation zu optimieren und den reibungslosen Kapitalverkehr zu beschleunigen, um die wirtschaftliche Erholung Chinas zu fördern.

In Bezug auf den Kapitalmarkt sagte Wu Qing, Vorsitzender der CSRC, dass die Regulierungsbehörde eine markt- und gesetzesbasierte umfassende Investitions- und Finanzierungsreform vertiefen werde. Sie wird auch die institutionellen Mechanismen verfeinern, die eine qualitativ hochwertige Entwicklung der börsennotierten Unternehmen fördern und die Marktstabilität stärken.

Da ein günstiges, von den Medien geschaffenes „weiches" Umfeld erforderlich ist, um das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft zu stärken, wird die Xinhua News Agency keine Mühen scheuen, um die Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwicklung auszuweiten und eine Vorreiterrolle bei der Bildung der öffentlichen Meinung zu spielen, so Fu Hua, Präsident der Xinhua News Agency.

Die SAFE wird die Reformen intensivieren und die Öffnung des Devisensektors auf hohem Niveau fördern. Es werden Anstrengungen unternommen, um die Bewertung der Politik und die Kommunikation mit dem Markt zu verbessern sowie die Regulierungs- und Risikokontrollkapazitäten zu erhöhen, sagte Zhu Hexin, Administrator der Behörde.

Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, sagte per Videolink, dass eine steigende Binnennachfrage Chinas der Welt zugutekommen, der Weltwirtschaft neuen Schwung verleihen und die globale Währungs- und Finanzstabilität sichern wird.

