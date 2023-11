Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Ostchinas Quanzhou: Die Kraft technologischer Innovation beflügeln

Quanzhou, eine Stadt in der ostchinesischen Provinz Fujian, ist nicht nur eine innovationsgetriebene Produktionsstadt, sondern auch ein kreatives Zentrum, in dem Spitzentechnologien kontinuierlich die hochwertige Entwicklung der Privatwirtschaft fördern.

Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd. (SANANBIO) in Anxi County, Provinz Fujian, ist eine Fabrik, in der der gesamte Produktionsprozess völlig unbemannt ist, wobei Roboter automatisch die Aussaat, den Anbau, die Ernte und andere Vorgänge durchführen.

Der Bericht 2022 über die Arbeit des Quanzhou Municipal Government zeigt, dass in den letzten fünf Jahren mehr als die Hälfte der Unternehmen der Stadt ab einer bestimmten Größe an der digitalen Transformation teilgenommen haben. Insgesamt werden mehr als 100 digitale Werkstätten und fast 1.000 digitale Produktionslinien gebaut, und es werden mehr als 10.000 Industrieroboter eingesetzt.

Heutzutage haben die traditionellen Hersteller von Textilien, Schuhen und Bekleidung, Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen sowie Maschinen und Ausrüstungen in Quanzhou neue wirtschaftliche Wachstumspunkte gefunden. Dutzende von Sensoren sind im Bama Tea Garden installiert, um den Luftdruck, die Gesamtlichtstrahlung und das Wachstum der Teebäume in Echtzeit zu überwachen.

In den letzten Jahren hat Quanzhou insgesamt 19 Forschungsinstitute zu einem „professionellen Team" für industrielle Innovation zusammengeschlossen und damit eine echte Innovationskette um die Industriekette herum geschaffen. Diese Institute haben mehr als 700 wissenschaftliche Forschungsprojekte durchgeführt, mehr als 10.000 Unternehmen bedient, 1.427 technische Probleme gelöst und an 1.033 F&E- und Leistungsumwandlungsprojekten mitgearbeitet.

Der Fortschritt in den traditionellen Industrien geht Hand in Hand mit dem, was in den aufstrebenden Sektoren erreicht wird, da Quanzhou die Entwicklung neuer Materialien, integrierter Schaltkreise, Halbleiter und künstlicher Intelligenz beschleunigt.

Im Jahr 2016 plante der Kreis Jinjiang den Bau eines Industrieparks für integrierte Schaltkreise mit einer Fläche von 25.000 mu (etwa 1.666,67 Hektar). In den letzten 7 Jahren wurden mehr als 50 Industriekettenprojekte, darunter auch Wintech Nano, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 100 Milliarden Yuan und einem Produktionswert von über 10 Milliarden Yuan durchgeführt.

Die privaten Unternehmen tragen mehr als 70 Prozent zur technologischen Innovation in China bei, in Quanzhou liegt dieser Anteil bei über 90 Prozent.

