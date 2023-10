Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Die Sportindustrie treibt die Stadtentwicklung in Jinjiang im Südosten Chinas voran

Peking, China (ots/PRNewswire)

Die Stadt Jinjiang in der süddostchinesischen Provinz Fujian hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um die integrierte Entwicklung von Kultur, Sport und Tourismus zu fördern und den Aufbau von Chinas Sporthochburg zu beschleunigen.

Nach vier Jahren wurde kürzlich in Jinjiang die Universitätsfußball-Weltmeisterschaft 2023 des internationalen Hochschulsportverbands (FISU), der weltweit wichtigste Fußballwettbewerb für Studierende, wieder eröffnet.

Die Weltmeisterschaft, die derzeit in vollem Gange ist, hat die diesjährigen hochkarätigen Sportereignisse in Jinjiang auf einen neuen Höhepunkt gebracht. Laut Xu Zizhu, Direktor des Sportbüros von Jinjiang, hat Jinjiang in diesem Jahr 30 Sportereignisse auf oder oberhalb der Provinzebene ausgetragen und 23 Wettkämpfe durchgeführt, darunter die CBA, ein Basketballturnier auf dem Land und die nationale U17-Jugendmeisterschaft der Frauen im Volleyball.

Mit der Verbesserung des Niveaus der Sportwettbewerbe hat Jinjiang die integrierte Entwicklung von Kultur- und Sporttourismus mit Veranstaltungen gefördert, sagte Vizebürgermeister Wu Zunyi. Laut Wu hat der Gesamtproduktionswert der Sportindustrie in Jinjiang 250 Milliarden Yuan überschritten und die Wertschöpfung macht fast ein Viertel des BIP der Stadt aus. Die Anzahl der Beschäftigten in den relevanten Branchen hat 333.000 erreicht.

Bei verschiedenen Sportarten boten die lokalen Sportmarken in Jinjiang eine solide Unterstützung für Sportler und konnten sich profilieren.

Die Stadt hat die treibende Wirkung führender Sportunternehmen verstärkt und die Transformation und Modernisierung von Unternehmen wie Anta und 361° gefördert. Zurzeit verfügt die Stadt über 5 nationale Demonstrationsanlagen der Sportindustrie mehr als 20 in China bekannte Sportmarken und besitzt oder erwirbt 33 bekannte internationale Sportmarken.

In den letzten Jahren hat die ANTA Group Veranstaltungen wie das Chinesische Olympische Komitee, die Olympischen Winterspiele und die NBA gesponsert. SHUA wurde der offizielle Fitnessausstatter der Olympischen und Paralympischen Winterspiele. Als Partner von Großveranstaltungen haben die Sportunternehmen die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Marken insgesamt verbessert.

Als eine der ersten nationalen Sport- und Fitness-Demonstrationsstädte in China widmet Jinjiang der Förderung der interaktiven Entwicklung von Breitensport, Leistungssport und der Sportindustrie besondere Aufmerksamkeit.

Jinjiang investiert im Durchschnitt 5 Millionen Yuan pro Jahr in den Ausbau von Sportanlagen in Städten und Dörfern. Bis 2022 ist die Pro-Kopf-Fläche in der Stadt von 1,8 Quadratmetern vor fünf Jahren auf 3,06 Quadratmeter gestiegen.

