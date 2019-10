Competent Investment Management GmbH

Erfahrungen aus der Branche: "Gute Informationen werden in Zukunft immer wichtiger!"

Altersvorsorge und Angst vor Altersarmut gehören zu den wichtigsten Themen der Deutschen. Sinkende Rentenansprüche gepaart mit einem dauerhaft niedrigen Zinsniveau auf ehemals beliebte Anlageprodukte, wie kapitalbildende Lebensversicherung und Rentensparpläne, sorgen allerdings für Verunsicherung und erhöhten Informationsbedarf bei Kapitalanlegern. Das Problem: aufgrund gesetzlicher Regulierungen und der zunehmenden Konkurrenz im Internet, ist es für Kapitalanleger deutlich schwieriger geworden, seriöse Angebote zu finden.

Die Finanz- und Versicherungsbranche hat sich in den letzten zehn Jahren, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, dramatisch verändert. Vergleichsportale im Internet haben hohe Marktanteile hinzugewonnen, vor allem bei der Vermittlung von wenig beratungsintensiven Produkten wie KfZ- und Haftpflichtversicherungen. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation von Finanz- und Versicherungsexperten stark gestiegen und die Vergütungen vom Gesetzgeber zu Ungunsten der Vertriebsbranche reglementiert worden. Die logische Folge: es gibt immer weniger qualifizierte Finanzexperten am Markt.

Entgegen dem Angebot entwickelt sich die Nachfrage nach seriöser und kompetenter Aufklärung zum Thema Altersvorsorge. Mehr als die Hälfte aller Deutschen machen sich Sorgen um die Absicherung im Ruhestand. Ein sinkendes durchschnittliches Rentenniveau sowie die anhaltend niedrigen Zinsen auf klassische Kapitalanlagen, wie Lebensversicherungen und Rentensparpläne, machen das Thema private Altersvorsorge nicht nur relevant, sondern auch komplex.

Sowohl die aktuellen weltwirtschaftlichen Entwicklungen, als auch die demographische Situation in Deutschland werden wohl auch in den nächsten Jahren für eine steigende Nachfrage nach seriöser Expertise sorgen. Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH aus Coswig bringt es auf den Punkt: "Gute Informationen werden in Zukunft immer wichtiger!"

Digitalunternehmen helfen nur bedingt

Digitalunternehmen und softwarebasierte Lösungen werden bei der Lösung der Problematik einen Beitrag leisten, allerdings anders als sich viele der aufstrebenden Start-Up-Unternehmen vorstellen. "Einfache und standardisierte Produkte, wie KfZ- und Haftpflichtversicherungen werden immer häufiger durch Vergleichsportale oder digitale Agenten vermittelt, komplexe Themen, wie die Altersvorsorge, hingegen auch in Zukunft im Dialog zwischen Menschen erarbeitet", prognostiziert Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH. Die Begründung des Finanzexperten ist so einfach wie schlüssig: "Menschen und Lebenskonzepte sind individuell und genauso individuell muss auch die Finanzplanung für das Alter erfolgen - das kann keine Maschine der Welt leisten."

Ein paar allgemeine Ratschläge gibt es für Kapitalanleger, die ihre Altersvorsorge planen, natürlich zu beachten. Im Vorfeld sollten sich Investoren stets Gedanken über den Anlagehorizont machen und vor allem nicht das gesamte Vermögen auf eine Karte setzen. "Wir raten allen unseren Mandanten zu Diversifikation, der Streuung des Vermögens über mehrere Asset-Klassen", erklärt Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH.

Sachwerte als Alternative zu Geldmarktprodukten

Neben klassischen Kapitalanlagen in Finanz- und Versicherungsprodukte setzen immer mehr Anleger auch auf Sachwerte als attraktive Geldanlage - unter anderem Edelmetalle. Vor allem Gold gilt nicht nur als "sicherer Hafen in Krisenzeiten", sondern auch als wertstabil und inflationssicher. Zudem weisen Edelmetalle nur eine niedrige Korrelation zu anderen Asset-Klassen auf. "Gold lässt sich praktisch jederzeit und überall zu transparenten Preisen in das gewünschte Zahlungsmittel tauschen", erläutert Sven Thieme einen weiteren Vorteil des Edelmetalls.

Die meisten Finanzexperten empfehlen Anlegern rund 15 bis 25 Prozent der Ersparnisse in Edelmetallen anzulegen. Vor allem Gold eignet sich dabei für sicherheitsorientierte Kapitalanleger, da es neben der hohen Wertstabilität auch von der Mehrwertsteuer befreit ist. Die Competent Investment Management GmbH ist bundesweit mit Experten vernetzt, die ihre Mandanten bei der Investition in Edelmetalle unterstützen.

