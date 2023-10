Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Rutronik Automotive Congress 2023: Formula Student Team präsentiert brandneuen Rennwagen

Nach dem Rollout im Mai dieses Jahres präsentiert das Formula Student Team nun auf dem Rutronik Automotive Congress im November 2023 den RSP23 Amethyst, kurz "Amy". Es ist der insgesamt zehnte Rennwagen, den die Rennschmiede gebaut hat und der dritte mit einem Elektroantrieb. Als Sponsor der Rennschmiede Pforzheim und Veranstalter des Automotive Congresses freut sich die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH besonders über die Vorstellung des Elektro-Wagens im Rahmen dieses Events.

Rennschmiede Pforzheim stellt "Amy" vor

Am 14. und 15. November 2023 findet der 4. Rutronik Automotive Congress im CongressCentrum Pforzheim statt. Mit dabei ist ebenfalls das Formula Student Team der Hochschule Pforzheim, das seinen neuesten Elektro-Rennwagen vorstellt. Der brandneue Bolide RSP23 Amethyst ist eine Weiterentwicklung des Vorgängermodells RSP22 Amber, wobei das Hauptaugenmerk auf einem leichteren und zuverlässigeren Fahrzeug lag. Bei der Konstruktion wurde an verschiedenen Bauteilen Gewicht reduziert: Neben einem deutlich leichteren Chassis und einer überarbeiteten Feder-Dämpfer-Kinematik verfügt Amy auch über eine optimierte Aerodynamik und einen schlankeren Akku. Dank neuer Frontflügel hat der Rennwagen gegenüber seinem Vorgänger ebenfalls zehn Prozent mehr Downforce, sprich Abrieb, was eine höhere Kurvengeschwindigkeit ermöglicht.

Die Rennschmiede Pforzheim nimmt jedes Jahr an der Formula Student teil, einem internationalen Konstruktionswettbewerb, bei dem Studenten-Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten. Die Nachwuchstalente aus den drei Fakultäten der Hochschule Pforzheim und unterschiedlichen Studiengängen konzipieren, konstruieren und fertigen hierfür jährlich einen neuen Rennwagen. Das Team besteht aus mehreren Subteams, die jeweils verschiedene Aufgaben übernehmen, angefangen von der technischen Fertigung bis hin zum Marketing. Die Konstruktion des Rennwagens orientiert sich an aktuellen Trends der Automobilbranche.

Rutronik und Hochschule Pforzheim schaffen Synergieeffekte

Die Leidenschaft für den Motorsport verbindet die 70 Studierenden mit der Rutronik Bauelemente GmbH. Das Familienunternehmen stellt Jahr für Jahr neue elektronische Bauelemente aus seinem Sortiment zur Verfügung, die im Rennwagen verbaut und getestet werden. So steckt in jedem Rennwagen ein Stück von Rutronik - auch in Amy. Die Unterstützung der Rennschmiede ist aber nicht die einzige Kooperation von Rutronik mit der Hochschule Pforzheim. Gemeinsam veranstalten sie ebenfalls das Karriere-Event "Race for Talents" am Hockenheimring, bei dem im Juli 2023 Studierende aus den Bereichen IT, Technik, Wirtschaft und Recht in lockerer Atmosphäre mit Arbeitgebern zusammenkamen. Ein besonderes Highlight war dort die Teilnahme an e-Kartrennen. Das Sponsoring des Formula Student Teams und Rutronik Racing Teams sowie die Veranstaltung des "Race for Talents" unterstreichen die enge Verbundenheit des Unternehmens mit dem Motorsport.

Mobilität der Zukunft auf dem 4. Rutronik Automotive Congress 2023

Der Automotive Congress 2023 rückt dieses spannende Thema einmal mehr in den Mittelpunkt und präsentiert die neuesten Trends und Innovationen in der Automobilelektronik. Dazu lädt die Rutronik Automotive Business Unit (ABU) Initiatoren, Entwickler und Entscheider aus der deutschen Automobilindustrie in die Automobilstadt Pforzheim ein. Der Kongress bietet die ideale Plattform, um aktuelle Trendthemen der Branche sowie wegweisende Entwicklungen zu beleuchten, unter anderem in einer Reihe spannender Vorträge und Präsentationen. Das Thema Elektromobilität spielt dabei eine zentrale Rolle und wird in einer der hochkarätigen Keynotes behandelt.

Der Rutronik Automotive Congress, der in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet, hat sich zu einer festen Größe für die Automobilindustrie entwickelt. Und so blickt auch das Rutronik-Team wieder mit Vorfreude auf zwei inspirierende Veranstaltungstage, die sich der Mobilität der Zukunft widmen.

