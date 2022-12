LEONINE Studios

PLANE

Ab 2. Februar 2023 im Kino

Gemeinsam überleben oder alleine sterben - fesselnde Hochspannung im packenden Action-Thriller für Gerard Butler, der als Pilot um das Leben seiner Passagiere kämpfen muss.

In Pilot Brodie Torrances (Gerard Butler) Flugzeug schlägt bei einem schweren Sturm der Blitz ein und alle Instrumente fallen aus. Nach der Notlandung auf einer Insel stellt er fest, dass die waghalsige Landung nur der Anfang war: gefährliche Rebellen nehmen seine Passagiere als Geiseln. Torrance bleibt als Helfer nur Louis Gaspare (Mike Colter), ein vom FBI transportierter mutmaßlicher Mörder. Um die Passagiere retten zu können, wird Torrance Gaspares Hilfe brauchen - und er wird feststellen, dass in Gaspare mehr steckt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist...

In dem packenden und nervenaufreibenden Action-Thriller PLANE von Regisseur Jean-François Richet (Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt) übernimmt Actionstar Gerard Butler ("Chase", "Greenland", "Angel Has Fallen") die Rolle des Piloten Brodie Torrance, der seine Passagiere retten muss. An seiner Seite spielen Mike Colter ("Luke Cage", "Evil"), Daniella Pineda ("Jurassic World: Das gefallene Königreich"), Paul Ben-Victor ("The Irishman", "True Detective") sowie die deutsche Schauspielerin Lilly Krug ("Shattered", "Every Breath You Take").

