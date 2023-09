Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Einführungswoche gestartet! Rutronik holt Nachwuchs an Board und erweitert sein Team

Ispringen (ots)

Mit Beginn der ersten September-Woche ging es wieder los: Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH begrüßte mit Freude am 1. September 2023 eine neue Generation von Auszubildenden und DH-Studierenden. In einer aufregenden und informativen Einführungswoche werden die insgesamt 28 neuen Nachwuchstalente auf ihre zukünftigen Herausforderungen vorbereitet und erhalten nicht nur einen Einblick in den Ausbildungsbetrieb, sondern lernen ihren künftigen Arbeitsort von Grund auf kennen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Veranstaltungspunkte, die es den jungen Berufseinsteigern ermöglichen, das Rutronik-Team und weitere Berufseinsteiger kennenzulernen. Los geht es mit einer offiziellen Begrüßung. Direkt im Anschluss folgen Schulungen, in denen die Nachwuchskräfte umfassende Informationen über das international tätige Unternehmen erhalten, das in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert.

Junge Talente erwarten spannende Karrierechancen

Als Familienbetrieb in den 1970er Jahren in Ispringen gegründet, hat sich Rutronik inzwischen zu einem der größten Broadline-Distributoren für elektronische Bauelemente und damit zu einem begehrten Arbeitgeber in einer zukunftsgerichteten Branche entwickelt. Regelmäßig begrüßt das Unternehmen neue Nachwuchsfachkräfte, die im Rahmen eines sorgfältig erarbeiteten Onboardings Schritt für Schritt in den Betrieb eingeführt werden. "Die Berufseinsteiger erfahren in der Einführungswoche alles Wichtige zur Firmengeschichte und -philosophie sowie zum grundlegenden Geschäftsmodell und den Werten, für die Rutronik steht. Darüber hinaus lernen sie die verschiedenen Unternehmensbereiche kennen. Wir bieten Karrierechancen in vielen verschiedenen Abteilungen, sei es im Vertrieb, in der IT, im Produktmarketing oder der Global Marketing Communication", erklärt der Ausbildungsleiter, Jeremy Westphalen. Auch in den Bereich Logistik dürfen die Neuankömmlinge einen genaueren Blick werfen. Auch in diesem Jahr ist der Rundgang durch das Zentrallager ein wichtiger Veranstaltungspunkt an den Einführungstagen. Vom Hauptlager in Eisingen nahe dem Firmensitz in Ispringen gehen 290 Millionen Artikel in den Versand an Kunden rund um den Globus. Aber mindestens genauso spannend wie die verschiedenen Arbeitsfelder sind die zahlreichen Orte weltweit, an denen Rutronik seine Niederlassungen hat. Für viele Berufseinsteiger ist diese internationale Ausrichtung und die Möglichkeit eines Auslandspraktikums besonders attraktiv.

Einführungswoche bei Rutronik legt Grundstein für Erfolg und Zusammenhalt

Die Einführungstage decken aber noch viele weitere Themen ab, die für den Erfolg der Auszubildenden und Studierenden bei Rutronik von entscheidender Bedeutung sind. Zu den praxisorientierten Schwerpunkten zählen unter anderem die IT-Sicherheitsschulung, das Telefontraining und der Business-Knigge. Ein besonderes Highlight und wesentlicher Bestandteil der Einarbeitung ist das Patenkonzept: Jedem Berufseinsteiger wird ein erfahrenes Team-Mitglied als Pate zur Seite gestellt, der sie während der gesamten Ausbildung begleitet und unterstützt. In der Einführungswoche erhalten Paten und Nachwuchstalente somit die Gelegenheit, sich erstmals miteinander bekannt zu machen. Den Abschluss des berufsbezogenen Onboardings bildet der Ausbildungsrahmenplan, der die wichtigsten Stationen der Ausbildung bei Rutronik skizziert und den Berufseinsteigern bereits eine klare Perspektive für ihre berufliche Entwicklung aufzeigt. Um das Team und die anderen Azubis und DH-Studierenden besser kennenzulernen, schließt die Einführungswoche mit einer lockeren Gestaltung. Die Ausbildungsrallye durch Ispringen ist eine unterhaltsame Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Die letzten zwei Tage finden im Bildungszentrum Schloss Flehingen in Oberderdingen statt, wo einige Teambuildungsmaßnahmen auf dem Plan stehen und den Teamgeist ordentlich fordern. Zudem wird es erstmals einen professionellen Graffiti-Workshop geben, in dem sich die Nachwuchstalente auf Leinwänden künstlerisch zu konkreten Themen austoben können, wie zum Beispiel Teambuildung oder Erwartungen und Herausforderungen bei Rutronik sowie der Ausbildung bzw. dem dualen Studium.

Damit ist die Einführungswoche bei Rutronik nicht nur ein Weg, der die Berufseinsteiger auf die Anforderungen ihrer Ausbildung vorbereitet, sondern auch den Grundstein legt, um Freundschaften zu knüpfen und wertvolle Netzwerke aufzubauen. Rutronik freut sich darauf, die neuen Talente im Unternehmen willkommen zu heißen und sie auf dem Karriere-Weg zu begleiten.

Über Rutronik:

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit rund 1.900 Mitarbeitenden an über 82 Standorten rund um den Globus hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

Original-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell