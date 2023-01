sonntag corporate finance

Eigentümerwechsel bei familiengeführten Mineralölhändler: sonntag corporate finance berät Eitelhuber beim Unternehmensverkauf an Hoyer Unternehmensgruppe

Wetzlar/Pöttmes (ots)

Die niedersächsische Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG übernimmt im Zuge einer Nachfolgeregelung das bayrische Traditionsunternehmen Eitelhuber GmbH & Co. KG. Der gesamte Verkaufsprozess wurde begleitet von den Experten von sonntag corporate finance, einem der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand.

Mit einer Unternehmensgeschichte von mehr als 140 Jahren agiert die Eitelhuber GmbH & Co. KG als ein familiengeführtes Traditionsunternehmen im Bereich Mineralölerzeugnisse und Landhandel. Das Kerngeschäft liegt insbesondere auf dem regionalen Handel von Heizöl, Diesel und Schmierstoffen sowie Agrarprodukten wie Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Zudem betreibt das Unternehmen ein landwirtschaftliches Lagerhaus sowie eine Tankstelle auf dem Firmengelände. Durch die stark ausgeprägte Regionalität bedient der Spezialist für Mineralöl- und Agrarprodukte beinahe ausschließlich Kunden im Umkreis von 25 Kilometern und verfügt durch seinen hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanspruch über langjährige Kundenbindungen. Mit seinem diversifizierten Leistungsangebot erwirtschaftet Eitelhuber einen jährlichen Umsatz von ca. 20 Mio. EUR.

Die Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KGmit Sitz in Visselhövede am Rande der Lüneburger Heide wurde 1924 gegründet und ist eines der größten, konzernunabhängigen Familienunternehmen der deutschen Energiebranche. Das mittelständische Mineralölunternehmen beschäftigt aktuell über 2.200 Mitarbeitende an mehr als 60 Standorten. Zudem betreibt die Hoyer Unternehmensgruppe mehr als 200 eigene Tankstellen sowie Autohöfe vor Ort und versorgt Endkunden sowie Handelspartner mit Diesel, Heizöl, Benzin, Flüssiggas und Holzpellets.

Nach mehr als 140 Jahren in Familienbesitz geht das gesamte Geschäft der Eitelhuber GmbH & Co. KG nun im Zuge einer Nachfolgeregelung in die Hoyer Unternehmensgruppe über. "Seit der Gründung wurde das Unternehmen generationsübergreifend weiterentwickelt und agiert heute als ein wichtiger, regional stark verankerter Handelspartner im Bereich Mineralöl- und Agrarerzeugnisse. Nun ist es an der Zeit, unser Lebenswerk in die Hände unseres neuen Partners zu übergeben", erklären Corinna und Rudi Wernhard, bisherige Gesellschafter und Inhaber von Eitelhuber.

"Unternehmensübergaben im Bereich der fossilen Energien unterliegen aktuell besonderen Herausforderungen - gerade im Heizöl- und Dieselhandel", so Benedikt Pohlner, Partner bei sonntag corporate finance. "Mit dem persönlichen Einsatz aller Beteiligten ist es uns trotz des angespannten Marktumfeldes gelungen, mit der Hoyer-Unternehmensgruppe einen starken, ebenfalls familiengeführten Partner für unseren Mandanten zu finden, der die langjährige Tradition des Betriebs aufrechterhalten und den Standort in bisheriger Form weiterführen wird", ergänzt Pohlner.

Nach den Solarspezialisten Schmidtlein Energietechnik GmbH und Altmärker Solarstrom GmbH begleitete sonntag corporate finance, im Verbund mit Nachfolgekontor, mit Eitelhuber bereits das dritte Unternehmen innerhalb der Energiebranche erfolgreich bei seinem Nachfolgeprozess. Benedikt Pohlner: "Natürlich lassen sich in den beiden Bereichen Erneuerbare und Fossile Energien grundsätzlich andere Marktdynamiken beobachten. Nichtsdestotrotz gibt es in beiden Segmenten Kaufinteressenten, die Nachfolgeregelungen auch in schwierigen Zeiten möglich machen."

Über sonntag corporate finance und Nachfolgekontor

Die sonntag corporate finance GmbH ist im Verbund mit der Nachfolgekontor GmbH eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den exzellenten Zugang zum Mittelstand hat sich sonntag corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert.

www.sonntagcf.com www.nachfolgekontor.de

Über Eitelhuber GmbH & Co. KG

www.eitelhuber.com

Über Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG

www.hoyer.de

