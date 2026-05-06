Procter & Gamble GmbH

Gemeinsam für den Kinderwunsch: Femibion® lanciert "für sie &ihn" - das Nahrungsergänzungsmittel, um sich auf ein gesundes Baby vorzubereiten¹

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Der Wunsch nach einem Baby ist für Paare mit großen Emotionen verbunden - geprägt von Vorfreude, Fragen und dem Bedürfnis, gut vorbereitet zu sein. Mit Femibion® für sie & ihn erweitert P&G Health, die Gesundheitssparte von Procter & Gamble, sein Femibion® Sortiment um ein Nahrungsergänzungsmittel in einer Doppelpackung mit zwei Produkten zur Begleitung von Paaren bei der Vorbereitung der Empfängnis ab Kinderwunsch²,³ und zur Unterstützung der gesunden Entwicklung des Babys¹. Das Angebot setzt bewusst ein Zeichen für mehr Partnerschaftlichkeit in der Vorbereitung auf neues Leben - denn die ist bekanntlich Teamwork.

Nährstoffversorgung ist Teamarbeit

Eine Schwangerschaft beginnt nicht erst mit dem positiven Schwangerschaftstest - sie beginnt mit dem gemeinsamen Entschluss, ein Kind zu bekommen. Und genau in dieser frühen Phase stellt der Körper von Frau und Mann besondere Anforderungen an die Ernährung, die nicht immer einfach zu erfüllen sind. Dabei liegt die Vorbereitung auf eine Schwangerschaft nicht allein in den Händen der Frau. Auch werdende Väter können in dieser Phase die besonderen zusätzlichen Nährstoffbedürfnisse durch eine gezielte Zufuhr mit Zink aktiv zur Fruchtbarkeit beitragen².

Ein ungedeckter Nährstoffbedarf kann auch beim Mann die Fruchtbarkeit beeinflussen. Genau hier setzt Femibion® für sie & ihn an: Das Nahrungsergänzungsmittel unterstützt Paare dabei, sich auf die Empfängnis vorzubereiten²,³ - und das bereits ab der Phase, in der der Wunsch nach einem Baby entsteht. Es bietet einen Doppelpack mit einer abgestimmten Formulierung für beide Partner und enthält wichtige Nährstoffe, die zur Fruchtbarkeit², Reproduktion² und zur gesunden Entwicklung des Babys¹ beitragen. "Wir möchten bewusst machen: Schwangerschaft ist Partnerarbeit. Das betrifft nicht nur die mentale Unterstützung der Partnerin, sondern bereits die Vorbereitung. Hier kann der Mann mit seiner Ernährung aktiv dazu beitragen, dass aus dem gemeinsamen Kinderwunsch eine Schwangerschaft entsteht." sagt Sandra Rühle, Ernährungswissenschaftlerin bei P&G.

Ein Produkt, zwei Formulierungen - ein gemeinsames Ziel

Femibion® für sie & ihn enthält zwei abgestimmte Formulierungen:

Für sie:

Die Tablette für sie enthält Folsäure Plus, eine Kombination aus Folsäure und L-Methylfolat. L-Methylfolat ist eine bioaktive Folatform, die vom Körper direkt verwendet werden kann. Eine Dosierung von 800 µg kann dazu beitragen, den Folatspiegel im Durchschnitt bereits innerhalb von 4 Wochen zu erhöhen*. Ein niedriger Folatspiegel kann bereits in den ersten 3 - 4 Schwangerschaftswochen das Risiko für Neuralrohrdefekte beim Fötus erhöhen - in dieser Zeit wissen viele Frauen noch nicht, dass sie schwanger sind.

Die Formulierung enthält außerdem Zink, das zur normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion beiträgt, und zusätzlich unter anderem Selen und Jod.

Für ihn:

Die Formulierung ist speziell auf die Unterstützung der Spermienbildung³ und der normalen Reproduktion² abgestimmt. Sie enthält Zink und Selen. Beide Spurenelemente tragen zur normalen Fruchtbarkeit, Reproduktion, der Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels² und zur normalen Spermienbildung³ bei - wichtige Faktoren für die Empfängnis.

Zusätzlich enthält die Tablette für ihn ausgewählte Nährstoffe wie die Vitamine C und E, die zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beitragen.

Femibion® für sie & ihn bietet somit eine abgestimmte Unterstützung für beide Partner² - von dem Moment an, in dem der gemeinsame Babywunsch entsteht. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

_______________

¹ Die ergänzende Aufnahme von Folsäure erhöht bei Schwangeren den Folatspiegel. Ein niedriger Folatspiegel ist bei Schwangeren ein Risikofaktor für die Entstehung von Neuralrohrdefekten beim heranwachsenden Fötus. Frauen wird daher empfohlen, mindestens einen Monat vor und bis zu drei Monate nach der Empfängnis zusätzlich täglich 400 µg Folsäure einzunehmen. Ein Neuralrohrdefekt ist durch mehrere Risikofaktoren bedingt. Die Veränderung eines Risikofaktors kann einen positiven Effekt haben oder auch nicht.

² Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit, einer normalen Reproduktion und zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei.

³ Selen trägt zu einer normalen Spermienbildung und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.

* Obeid et al. Eur J Nutr. 2018 Aug;57(5):1771-1780

___________________

Über P&G Health

P&G Health, die Gesundheitssparte von P&G, misst sich in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien der Körper- und Mundpflege und fördert dabei konsumentenzentrierte Innovationen, um Verbrauchern ein längeres, gesünderes und vitaleres Leben zu ermöglichen Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK®, Schlaf mit ZzzQuil®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a- dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol®/Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. P&G und seine Marken finden Sie unter de.pg.com.

Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuell