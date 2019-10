KVB Finanz

Beamtendarlehen oder Beamtenkredit? KVB Finanz bietet Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes besonders günstige Konditionen

Limburg (ots)

Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes haben in puncto beruflicher Sicherheit häufig gegenüber anderen Berufsgruppen die Nase vorn. Diese berufliche Sicherheit wird zum entscheidenden Vorteil, wenn es um eine Finanzierung geht.

Wünsche mit einer Finanzierung verwirklichen

Ein Beamtendarlehen oder -kredit mit niedrigem Zins ist eine vorteilhafte finanzielle Basis, um lang ersehnte Wünsche wie eine größere Anschaffung zu finanzieren oder ein Traumprojekt tatkräftig zu verwirklichen. Grundsätzlich eignen sich Kredite für Beamte für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten z.B. eine Renovierung, eine Reise oder ein neues Auto. So steht beispielsweise dem Traumwagen - egal ob neu oder gebraucht - nichts mehr im Weg. Auch für die Umschuldung teurer Verbindlichkeiten sind günstige Beamtenkredite durchaus interessant. Wenn vorläufig keine neue Anschaffung bevorsteht, lohnt sich dies etwa bei hohen Kreditkosten, ungeordneten Finanzen und fehlendem Überblick. Durch eine Umschuldung, also das Zusammenfassen bestehender Kredite zu einem neuen Kredit, können langfristig Kosten gespart werden. Da sich ein einzelner Kredit positiver auf die Bonität auswirkt als mehrere, kann auf diese Weise durch eine Umschuldung auch der Bonitätsscore bei den Auskunfteien wie der Schufa verbessert werden.

Beamtendarlehen vs. Beamtenkredit

Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes genießen aufgrund eines guten Kündigungsschutzes den Vorteil eines sicheren Arbeitsplatzes. Kreditinstitute schätzen die Besonderheit des sicheren Einkommens. Einige Finanzexperten wie die KVB Finanz bieten eigene Finanzierungsmodelle explizit für diese Kundengruppe an. Kredite mit langer Laufzeit zu besonders attraktiven Konditionen kommen dabei vor allem Beamten zugute. Gängig sind der Beamtenkredit beziehungsweise das Beamtendarlehen. Der Unterschied besteht in den Finanzierungsmöglichkeiten.

Die Laufzeit beträgt beim Beamtendarlehen gewöhnlich zwischen zwölf und 20 Jahren. In Kombination mit der langen Laufzeit ergeben sich verhältnismäßig geringe Raten, die während des kompletten Zeitraums gelten. Beim Darlehen kombiniert der Beamte einen Kredit mit einer Renten- oder Kapitallebensversicherung. Dies stellt ein separates Zahlungsmodell dar, da Versicherungsbeiträge anfallen. Der Beamte zahlt die Beträge für die Tilgung des Kredites während der Laufzeit an die Versicherung. Zu einem festen Stichtag wird der Kredit mit Hilfe des Auszahlungsbetrages der Versicherung vollständig an den Kreditgeber zurückgezahlt. Das Beamtendarlehen bietet den Vorteil, dass der Kreditnehmer und seine Familie in Krankheits- oder Todesfällen stets abgesichert sind.

Grundsätzlich handelt es sich bei einem Beamtenkredit um eine Sonderform des klassischen Ratenkredites zu sehr günstigen Konditionen. Das bedeutet, dass ein Kreditgeber einem verbeamteten Kreditnehmer ein Kredit mit günstigem Zins und langer Laufzeit gewährt. Dieser Kredit ist nicht zweckgebunden. Meist können auch bei dieser Finanzierungsmöglichkeit höhere Geldbeträge aufgenommen werden als bei anderen Berufsgruppen. Daher eignet sich der Beamtenkredit besonders für die Finanzierung von großen Anschaffungen.

Welche Variante im Einzelfall die richtige ist, können Kreditexperten wie die KVB Finanz aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung optimal und abhängig von den individuellen Bedürfnissen und Wünschen des Kreditnehmers ermitteln.

Für wen eignet sich ein Beamtendarlehen/-kredit?

Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes können einen Kredit für Beamte beantragen. Die gute Bonität und das geringe Zahlungsausfallrisiko von Beamten im mittleren/gehobenen Dienst oder auf Lebenszeit, Lehrern, Polizisten und Soldaten sind ausschlaggebende Argumente für eine Bewilligung. Bei diesen Berufsgruppen ist die Höhe des Einkommens gesetzlich geregelt. Ebenso die Versorgung im Ruhestand oder in Krankheitsfällen. Da die Einkommenssituation gesichert und planbarer ist als bei Angestellten und sie auch nicht so einfach gekündigt werden können, besteht für Banken ein geringeres Risiko, dass Beamte den Kredit nicht zurückzahlen. Das heißt für Beamte, dass sie von vielen Instituten günstigere Kredite bekommen als Angestellte und wesentlich günstigere als Selbstständige. Unter anderem profitieren auch Angestellte aus den Bereichen örtliche Stadtwerke, öffentliche Verkehrsbetriebe oder Deutsche Rentenversicherung von den guten Kreditkonditionen. Die finale Entscheidung liegt jedoch immer in der Hand der Banken.

Günstige Finanzierungen für Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes

Zu den wichtigsten Vorteilen, die für ein Beamtendarlehen oder einen Beamtenkredit sprechen, zählt der geringere Zinssatz im Vergleich zu anderen Kreditvarianten. Die Zinsen eines Beamtendarlehen/-kredites sind in Kombination mit einer langen Laufzeit sehr niedrig. Das gesicherte Einkommen und für die Banken geringe Risiko machen dies möglich. Aufgrund des gesicherten Arbeitsplatzes ist es für Beamte auch leichter, eine höhere Kreditsumme für größere Anschaffungen zu beantragen.

Dabei bleibt über die gesamte Laufzeit hinweg die Monatsrate so niedrig wie zu Beginn der Finanzierung. Dementsprechend ergibt sich für Kreditnehmer eine immens hohe Planungssicherheit für weitere Anschaffungen. Marc Kloetzel, Prokurist und Sales Manager der KVB Finanz betont: "Eine große Planungssicherheit bedeutet gleichzeitig keine Einbuße an Flexibilität." Er erläutert, dass in einigen Kreditverträgen mit der KVB Finanz sogar die Option für eine kostenfreie Sondertilgung inkludiert sei, sodass Beamte ihren Kredit an ihre Lebenssituation anpassen können.

Zukunftsaussichten für die Pension

Auch pensionierte Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Rechts hegen mitunter einen lang ersehnten Herzenswunsch, den sie sich im Alter mit Hilfe eines Kredites erfüllen möchten. Trotz eines sicheren Renteneinkommens, droht ihnen allerdings häufig die Gefahr, Absagen durch ihre Hausbanken zu erhalten. Obwohl eine jahrelange Beziehung zur Hausbank besteht, bleibt der Wunsch vom altersgerechten (Um-)Bau oder von der nächsten Traumreise unerfüllt. Bei den meisten Banken gilt, dass vor allem Darlehen für den Neubau einer Immobilie so gut wie gar nicht mehr vergeben werden. Dies hängt mit der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie von 2016 zusammen. Die Gesetzesänderung beschränkt die Darlehensvergabe insofern, dass ein Darlehen spätestens über die Raten innerhalb der statistischen Lebenserwartung getilgt werden muss. Dennoch gibt es für Rentner verschiedene Lösungsmöglichkeiten für die Bewilligung einer Baufinanzierung, um den veränderten Anforderungen wie Barrierefreiheit gerecht zu werden. Einige Finanzdienstleister wie die KVB Finanz bieten beispielsweise spezielle Finanzierungsmodelle für Rentner an.

Die Marke Deutscher Rentenkredit ist darauf spezialisiert, auch im hohen Alter Kreditbewilligungen zu ermöglichen. Neben klassischen Ratenkrediten ist es zudem möglich eine Baufinanzierung abzuschließen. Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, die sich im Ruhestand befinden, haben oft vollständig oder größtenteils eine Immobilie abbezahlt. Dadurch haben sie erfolgreich bewiesen, dass sie gewissenhaft mit Krediten umgehen. Das Haus, die gute Zahlungsmoral und die sichere Rente steigern die Chancen auf einen sehr guten Zinssatz sowie eine daraus resultierende niedrige Rate. Insbesondere Pensionäre im öffentlichen Dienst profitieren von einem besonders gesicherten Einkommen. Durch die starke Bonität haben verbeamtete Rentner ideale Voraussetzungen für günstige Zinsen und gute Konditionen.

Beamtendarlehen/-kredit mit dem richtigen Partner abschließen

Ob Beamter, Akademiker in Vollzeit oder Angestellter im öffentlichen Dienst: Es ist ratsam bei einem Beamtendarlehen oder -kredit auf einen unabhängigen Partner mit großer Erfahrung und einem exzellenten Netzwerk zu setzen. Eine Finanzierung mit Hilfe der KVB Finanz abzuschließen ist besonders vorteilhaft, da die Finanzexperten nicht nur umfassenden Marktkenntnisse haben, sondern auch einen umfangreichen All-Inclusive-Service anbieten. Der Service des Finanzdienstleisters umfasst unter anderem auch das Ablösen bestehender Verbindlichkeiten in einen neuen Kredit mit günstigeren Konditionen. Durch den besonderen Beamtenstatus und die aktuell sehr niedrigen Zinsen können die monatlichen Kosten erheblich mit einer Umschuldung reduziert werden. So bleibt Kreditnehmern mehr Geld zum Sparen oder zum Erfüllen ihrer Wünsche - dies ist den Profis der KVB Finanz eine Herzensangelegenheit.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

Pressekontakt:

KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbH

Marc Kloetzel

Johannes-Mechtel-Str. 2

65549 Limburg/Lahn

Telefon: 0 64 31 / 29 4 70

Telefax: 0 64 31 / 23 77 6

E-Mail: kontakt@kvb-finanz.de

https://www.kvb-finanz.de/

Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell