KVB Finanz - starker Partner für den Kapitalbedarf von Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmern

Benötigen Selbständige, Freiberufler und Unternehmer kurzfristig Kapital, stehen sie häufig vor der großen Hürde einer Kreditvergabe bei der Bank. Banken gewähren häufig keine Kredite für Berufstätige in diesen Bereichen. Die KVB Finanz verrät unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Mitteln ein Kredit doch möglich ist.

Ausgangslage von Selbständigen, Freiberuflern und Unternehmern

Die Kreditvergabe für diese Berufsgruppe ist häufig schwierig und langwierig. Gute Ideen und Innovationen bleiben so manchmal auf der Strecke. Selbst für die Gründung erhalten Jungunternehmer teilweise keine Bewilligung. Dabei kann ein Kredit für die Existenzgründung eine enorme Hilfe sein oder den Start in die Selbstständigkeit erst ermöglichen. Auch wenn es um die Weiterentwicklung von Produkten, Innovationen zum Wachstum des Unternehmens, dringende Anschaffungen oder die Überbrückung eines Zahlungsverzugs von Kunden geht, ist ein Kredit oft für die Betroffenen hilfreich. Vor allem Handwerksbetriebe sind in der Auftragslage von saisonalen Schwankungen betroffen. Während saisonal schwächeren Zeiten ist eine Finanzierung oft notwendig, um laufende Kosten wie Gehälter und Materialkosten zu decken.

Hausbanken stehen Gewerbefinanzierungen in der Regel eher kritisch gegenüber. Selbstständige und Freiberufler haben in den Augen der Banken eine unsichere Einkommenssituation. Dementsprechend ist ein Darlehen für diese Berufsgruppe mit einem höheren Risiko verbunden. Oftmals wird als Ausgleich zumindest eine zusätzliche Sicherheit wie eine Immobilie benötigt. In Bezug auf manche Branchen wie zum Beispiel das Baugewerbe schätzen Banken darüber hinaus das Risiko besonders hoch ein. Von der erhöhten Risikoeinschätzung sind auch Freiberufler und Selbstständige betroffen, die weniger als drei Jahre ihr Unternehmen betreiben. In diesen Fällen stehen keine historischen Zahlen für eine umfangreiche Bewertung zur Verfügung. Sollten die Hausbanken doch einer Bewilligung zustimmen, ist diese meist teuer und mit hohen Zinsen verbunden.

Unternehmensfinanzierungen - Welche Möglichkeiten gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Unternehmenskrediten, die sich hinsichtlich ihres Zweckes unterscheiden. Sollte ein Kredit für Werkzeug oder Materialien benötigt werden, um diese vorzufinanzieren, kommt ein Betriebsmittelkredit in Frage. Stimmen die Marktbedingungen und ein Wachstum wird angestrebt, ist in der Regel ein Wachstumskredit die richtige Option. Dabei ist es egal, ob das Darlehen für den Ausbau einer Produktlinie, der Erweiterung des Teams oder der Geschäftsfelder verwendet wird. Wenn Investitionen notwendig sind und das nötige Kapital für neue Anlagen, Maschinen oder Patente fehlt, können Investitionskredite helfen. Auch im Zuge einer gewünschten Produktivitätssteigerung durch mehr Arbeit und Kapital kann ein Unternehmenskredit die Lösung für Selbstständige bieten. Grundsätzlich ist Freiberuflern, Unternehmen und Selbstständige zu empfehlen, dass sie bei finanziellen Engpässen nicht auf den teuren Dispositionskredit - kurz Dispo - zurückgreifen. Bei längerfristiger Nutzung des Dispos fallen immense Zinskosten an, die zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung werden können.

Mit der KVB Finanz nachhaltiges Unternehmenswachstum sichern

Die KVB Finanz weiß aus Erfahrung wie fördernd eine entspannte finanzielle Situation für ein kontinuierliches Unternehmenswachstum ist. Aus diesem Grund ist es den Experten auch besonders wichtig, Unternehmern und innovativen Selbstständigen und Freiberuflern unter die Arme zu greifen. Die Expertise im Bereich Privatkunden, bietet die KVB Finanz nun auch Geschäftskunden. Oberstes Ziel ist es, eine sichere Liquidität für die Kunden zu schaffen. Das Familienunternehmen ist der Meinung, dass die besonderen Umstände bei dieser Berufsgruppe grundsätzlich nicht gegen eine Finanzierung sprechen. Mit Hilfe eines maßgeschneiderten Angebotes, kann ein Unternehmenskredit mit einem guten Zins ermittelt werden. Dabei wird berücksichtigt, ob eine längere Laufzeit bei geringer Belastung passend ist oder ob die Verbindlichkeiten so schnell wie möglich zurückgezahlt werden soll. Die Tilgung kann sich flexibel nach den Bedürfnissen des Antragstellers richten.

Für eine günstige Unternehmensfinanzierung durch die KVB Finanz ist es nicht von Nöten, eine Grundschuld einzutragen oder andere Sicherheiten anzugeben. Die Profis vertrauen auf die Aussagekraft der Geschäftszahlen, die für den Unternehmer und den bisherigen Erfolg sprechen. Wichtige Daten und Unterlagen sind in dem Zusammenhang Kontoauszüge, Umsatzsteuererklärung und Jahresabschluss. Den Finanzexperten aus Limburg ist bewusst, dass ohne Investitionen das weitere Wachstum und der Erfolg von Selbstständigen und jungen bzw. kleinen Unternehmen verhindert wird. Um dem entgegenzusteuern, ermöglicht die KVB Finanz auch Jungunternehmern und Selbstständigen Kreditbewilligungen. Der Erhalt der Stabilität und des Vertrauens der Kunden- und Lieferantenbeziehungen ist unbezahlbar und soll laut Familie Kloetzel unter keinen Umständen bei den Darlehensnehmern in Mitleidenschaft gezogen werden. Voraussetzung ist, dass die Interessenten mindestens vier Monate im Geschäft sind.

Der Service der Kreditexperten umfasst die individuelle Ermittlung der passenden Lösung und die Unterstützung in allen finanziellen Fragen. Flexibilität, Transparenz und Unkompliziertheit sind die drei Leitsätze mit denen die KVB Finanz in Hinblick auf Unternehmensfinanzierungen arbeitet. Auf kurzen Entscheidungswegen und ohne starre Bedingungen können Kredite ohne Zeitverzug ermöglicht werden.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

