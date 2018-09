Zusätzliche Motoren und Ausstattungen für erfolgreiche Volvo XC-Modelle

von links nach rechts: Volvo XC90, Volvo XC60 und Volvo XC40. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/76941 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Volvo Cars" Bild-Infos Download

Köln / Leogang (ots) -

- Kompakter Volvo XC40 mit erstem Dreizylinder des Unternehmens - Mittelklasse-Bestseller Volvo XC60 mit neuem Einstiegsmotor - Auf XC-Modelle entfallen rund zwei Drittel der Volvo Verkäufe in Deutschland

Mit erweiterter Ausstattung und zusätzlichen Motoren ist die Volvo XC-Familie ab sofort unterwegs: Der schwedische Premium-Hersteller hat das erfolgreiche Trio aus kompaktem Volvo XC40, Mittelklasse-Longseller Volvo XC60 und Flaggschiff Volvo XC90 zum Modelljahr 2019 nochmals aufgewertet. Neben dem nun serienmäßigen Volvo on Call System, das neben dem automatischen Notruf bei einem Unfall auch weitere praktische Funktionen beinhaltet, profitieren die drei SUV von weiteren modellspezifischen Neuheiten.

Die drei Volvo SUV sind die Säulen und Wachstumstreiber der Modellpalette: Weltweit trägt jeder zweite verkaufte Volvo das Kürzel "XC", in Deutschland entfallen sogar mehr als 60 Prozent aller Neuzulassungen auf die XC-Familie. Das Trio leistet damit einen wichtigen Beitrag zum fortwährenden Unternehmenserfolg und den steigenden Absatzzahlen. Wie alle neuen Volvo Modelle stehen die drei SUV zudem unter Strom: Der Volvo XC60 und der Volvo XC90 sind bereits als Plug-in-Hybridmodell mit T8 Twin Engine erhältlich und auch der Volvo XC40 wird in der Zukunft elektrifiziert.

Volvo XC40: Erstes Modell mit Dreizylinder

Der zu Preisen ab 32.050 Euro (UVP inkl. 19% MwSt.) erhältliche Volvo XC40 fährt als erstes Modell der schwedischen Premium-Marke mit einem Dreizylinder-Turbobenziner vor. Das leichte Triebwerk entwickelt aus 1,5 Litern Hubraum 115 kW (156 PS) und wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Komplettiert wird die Motorenpalette vom neuen T4 Turbobenziner mit 140 kW (190 PS) und dem bekannten T5 AWD mit 182 kW (247 PS), die beide serienmäßig mit einer Geartronic Achtgang-Automatik geliefert werden. Das Dieselprogramm bilden der 110 kW (150 PS) starke D3 Diesel und der der D4 AWD mit 140 kW (190 PS). Wie alle Volvo Motorisierungen erfüllen auch die Aggregate des Volvo XC40 die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.

Zusätzlich profitiert das Kompakt-SUV von der neuen Top-Ausstattung Inscription: Sie umfasst unter anderem trapezförmige verchromte Doppelauspuff-Endrohre, LED-Nebelscheinwerfer, Ledersitze, eine Sitzheizung vorn, einen Schalthebel aus Orrefors-Kristallglas und eine Ambientebeleuchtung. Der Kühlergrill ist in hochglänzendem Schwarz gehalten und in Chrom eingefasst. Weitere Akzente setzt ein optional für die Ausstattungslinien R-Design und Inscription angebotenes Designpaket: Das für 1.690 Euro exklusiv beim Volvo Partner erhältliche Zubehör-Kit umfasst Türleisten, einen Frontspoiler sowie einen Heckschürzeneinsatz mit integrierten Endrohren aus gebürstetem Edelstahl.

Volvo XC60: Mehr Motoren

Auch die Antriebspalette des Volvo XC60 wird ausgebaut: Der D3 Dieselmotor mit 110 kW (150 PS) und Frontantrieb bildet fortan den Einstieg, der zuvor ausschließlich mit Allradantrieb verfügbare D4 mit 140 kW (190 PS) wurde um eine Version mit Frontantrieb erweitert. Serienmäßig erfolgt die Kraftübertragung in beiden Motorisierungen über ein Sechsgang-Schaltgetriebe, optional steht für den D4 die Achtgang-Automatik zur Wahl. Bei den Benzinern ist der 184 kW (250 PS) starke T5 mit Frontantrieb und Automatikgetriebe neu im Programm.

Volvo XC60 und Volvo XC90: Weiteres Soundsystem

Für den perfekten Klang sorgt im Volvo XC60 und im Volvo XC90, dessen Preisliste bei 59.950 Euro (UVP inkl. 19% MwSt.) beginnt, ein neues zusätzliches Soundsystem: Zum Modelljahr 2019 ist auf Wunsch das High Performance Sound Pro by Harman/Kardon mit 14 Lautsprechern, 600 Watt Leistung und Soundoptimierung des schwedischen Spezialisten Dirac Research an Bord. Ein Subwoofer ist am hinteren Radkasten in die skalierbare Produkt-Architektur (SPA) des Fahrzeugs integriert und beansprucht daher im Unterschied zu konventionellen Einbaulösungen kaum Platz. Dadurch ergeben sich extrem tiefe Basstöne bis 20 Hz, die quasi das gesamte Interieur in einen riesigen Subwoofer verwandeln und einen Klang wie im Kino erzeugen. Der innovative Subwoofer ist auch Bestandteil des weiterhin erhältlichen Soundsystems Premium Sound by Bowers & Wilkins, das gemeinsam mit dem britischen Traditionsunternehmen entwickelt wurde und zu den besten in der gesamten Automobilbranche gehört.

