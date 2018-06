Volvo eröffnet erstes Werk in den USA

Volvo hat heute (20. Juni 2018) in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina sein erstes Automobilwerk in den USA eröffnet. . Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/76941 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Volvo Cars" Bild-Infos Download

Volvo hat heute (20. Juni 2018) in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina sein erstes Automobilwerk in den USA eröffnet. Der schwedische Premium-Automobilhersteller betreibt damit künftig in allen drei großen Absatzregionen der Welt eigene Werke.

Der Bau des hochmodernen Produktionsstandorts in South Carolina folgt dem Grundsatz, Fahrzeuge dort herzustellen, wo sie primär verkauft werden. Aktuell ist Volvo in Europa mit zwei Produktionswerken und einem Motorenwerk, in China mit drei Automobil- und einem Motorenwerk sowie in Indien und Malaysia mit Montagewerken präsent.

Der Standort Charleston nimmt im Herbst 2018 mit der Produktion der neuen Premium-Sportlimousine Volvo S60, die auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) von Volvo basiert, seine Arbeit auf. Ab 2021 wird in dem Werk dann auch die nächste Generation des Premium-SUV Volvo XC90 vom Band laufen. Die Fahrzeuge aus Charleston sind sowohl für den US-Markt als auch für den internationalen Export bestimmt.

"Mit dem Werk in Charleston werden die USA zu unserem dritten Heimatmarkt", sagte Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. "Das Limousinen-Segment und die erwiesene Fähigkeit der SPA Plattform, die Profitabilität zu steigern, bieten uns in den USA und weltweit große Wachstumschancen."

Volvo investiert rund 1,1 Milliarden US-Dollar in seine Produktionsaktivitäten in den USA und wird in Charleston in den kommenden Jahren rund 4.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Ende dieses Jahres werden voraussichtlich rund 1.500 Mitarbeiter am Standort beschäftigt sein. Inbegriffen ist auch ein Verwaltungsgebäude für bis zu 300 Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, Einkauf, Qualität und Vertrieb. Bei voller Auslastung können in dem Werk 150.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert werden.

