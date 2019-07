KVB Finanz

KVB Finanz rät: Jetzt top Bauzinsen mit einem Forward-Darlehen sichern

Limburg (ots)

Ein Forward-Darlehen bietet für Immobilienbesitzer und -käufer eine interessante Lösung, um sich rechtzeitig vor Ablauf des aktuellen Darlehensvertrages eine günstige Anschlussfinanzierung zu sichern.

Für wen eignet sich ein Forward-Darlehen?

Ein Forward-Darlehen eignet sich für Immobilienkäufer und Eigenheimbesitzer, die bereits ein Haus gebaut und eine Baufinanzierung abgeschlossen haben. Für Immobilienbesitzer ist es ratsam, sich bereits im Verlauf der Finanzierung frühzeitig Gedanken um die Anschlussfinanzierung zu machen. Es besteht das Risiko, dass der Zins während der Zinsbindung des ersten Darlehens ansteigt und somit die Finanzierung verteuert. Mit einem Forward-Darlehen der KVB Finanz erhalten Darlehensnehmer die Möglichkeit, dieses Risiko zu umgehen und sich langfristig einen niedrigen Zinssatz zu sichern.

Was ist ein Forward-Darlehen?

Ein Forward-Darlehen wird auch als Annuitätendarlehen bezeichnet. Es kann ausschließlich zur Anschlussfinanzierung einer bestehenden Baufinanzierung genutzt werden. Das heißt, dass ein Antrag für ein Forward-Darlehen nur möglich ist, wenn bereits eine laufende Finanzierung einer Immobilie besteht.

Zunächst war ein Abschluss eines Forward-Darlehens lediglich für kommunale und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften möglich. Ende der 1990er-Jahre hat sich der Markt gewandelt und die ersten Angebote für private Kreditnehmer wurden verwirklicht.

Schon fünf Jahren vor Auslauf der ersten Zinsbindung, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, eine Anschlussfinanzierung zu beschließen. Warum dies sinnvoll ist, ist für die Experten der KVB Finanz leicht zu erklären: Das Forward-Darlehen sichert zum richtigen Zeitpunkt einen günstigen Zinssatz für die Anschlussfinanzierung. Die Idee besteht darin, dass die monatliche Rate fest vereinbart wird, aber der Auszahlungszeitpunkt des Kredites über einige Jahre aufgeschoben werden kann. In dieser Zeit werden keine Raten gezahlt.

Wie funktioniert ein Forward-Darlehen?

Oftmals bleibt nach dem Auslauf der ersten Baufinanzierung noch eine Restschuld übrig, die weiterfinanziert werden muss. Mit einem Forward-Darlehen sichern sich Kreditnehmer bereits fünf Jahre bevor die Zinsbindung der Immobilienfinanzierung ausläuft, einen günstigen Zinssatz für die Anschlussfinanzierung. Im Gegensatz dazu kann eine normale Anschlussfinanzierung frühestens sechs bis zwölf Monate vor Ablauf der Zinsbindung abgeschlossen werden.

Beim Forward-Darlehen ist dies anders: Lange vor Ablauf der Zinsbindung können sich Immobilienbesitzer den aktuellen Marktzins für die Zukunft vertraglich festschreiben lassen. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wenn zwischen der Unterzeichnung des Vertrages und der Auszahlung der Kreditsumme mehrere Jahre liegen. Kreditexperten wie die KVB Finanz bezeichnen diesen Zeitraum auch als Forward-Phase. Zu den Zinsen auf dem Niveau des Vertragsabschlusses, wird von den Partnerbanken ein Zinsaufschlag addiert. Die Höhe des Aufschlags richtet sich nach der Länge der Vorlaufzeit bis zum Beginn der Anschlussfinanzierung. Grundsätzlich handelt es sich bei einem Forward-Darlehen um ein klassisches Annuitätendarlehen, dessen Besonderheit sich durch die frühe Zinsfestlegung und der in der Zukunft liegenden Auszahlung der Kreditsumme auszeichnet.

Was ist beim Forward-Darlehen zu beachten?

Da es sich bei einem Forward-Darlehen um eine Anschlussfinanzierung für Immobilien handelt, kann diese nicht als erste Finanzierung abgeschlossen werden. Die Forward-Phase, welche auch Forward-Periode genannt wird, bestimmt zu welchem Zeitpunkt Kreditnehmer das Immobiliendarlehen als Anschlussfinanzierung abschließen können. Die Dauer der Forward-Periode, also der Zeitraum bis zur Auszahlung des Darlehens beträgt maximal 60 Monate und mindestens 12 Monate vor der Fälligkeit der aktuellen Baufinanzierung. Das bedeutet, ein Forward-Darlehen ist noch nicht möglich, wenn die jetzige Baufinanzierung erst in 67 Monaten ausläuft beziehungsweise nicht mehr möglich, wenn die jetzige Baufinanzierung in weniger als 12 Monaten beendet ist. Grundsätzlich sollten sich Darlehensnehmer erste Angebote einholen, sobald die aktuelle Zinsbindung in weniger als 36 Monaten ausläuft. Dabei lohnt es sich Kreditvermittler wie die KVB Finanz in die Anschlussfinanzierung einzubeziehen. Auch wenn mittlerweile viele Filialbanken ein Forward-Darlehen anbieten, erfahren Interessenten den günstigsten Zins für Ihre Situation erst bei einem unabhängigen Vergleich. Wann der richtige Zeitpunkt für den Abschluss eines Forward-Darlehen ist, ermittelt die KVB Finanz individuell für Ihre Kunden.

Was sind die Vorteile eines Forward-Darlehens?

Besitzer von Wohneigentum oder eines Eigenheims profitieren mit einem Forward-Darlehen vor allem von einer immens hohen Planungssicherheit und exzellenten Konditionen. Die KVB Finanz hat mit Ihren Partnerbanken gemeinsam attraktive Modelle für Ihre Kunden entwickelt. Mit einem Forward-Darlehen steht für Kreditnehmer häufig an erster Stelle, sich vor den steigenden Zinsen in der Zukunft abzusichern. Die vertraglich festgesetzten Bauzinsen bieten den Eigenheimbesitzern eine hohe Planungssicherheit für die Anschlussfinanzierung. So führt ein steigender Zinssatz nicht dazu, dass dem Auslauf der ersten Baufinanzierung sorgenvoll entgegengeblickt wird. Bereits während der Forward-Phase hat der Immobilienbesitzer die Sicherheit einer vertraglich gesicherten Anschlussfinanzierung zu einem günstigen Zins. Ein weiterer Vorteil des Forward-Darlehens ist, dass keine Vorfälligkeitsentschädigung für die Finanzierung anfällt. Kurz und bündig ausgedrückt haben Darlehensnehmer mit einem Forward-Darlehen bei der KVB Finanz die Chance nachhaltig viel Geld zu sparen.

Mit der KVB Finanz günstige Bauzinsen sichern

Aktuell ist das Niveau der Bauzinsen sehr niedrig und eine intensive Auseinandersetzung mit einer Anschlussfinanzierung lohnt sich für Immobilienbesitzer. Oftmals ärgern sich Kreditnehmer, wenn sie die Chance nicht rechtzeitig ergriffen haben und die Bauzinsen bis zum Ablauf der ersten Finanzierung wieder steigen. Ohne ein Forward-Darlehen müsste die Anschlussfinanzierung dann zu dem höheren Zins finanziert werden. Viele Immobilienbesitzer möchten auch nicht jahrelang den Zinsmarkt beobachten, um den besten Zeitpunkt abzupassen.

Die KVB Finanz hilft Ihren Kunden dabei, schon heute den niedrigen Zins zu erwerben und den Zinswucher der steigenden Zinsen in der Zukunft zu umgehen. Bereits fünf Jahre vor Ablauf der aktuellen Zinsbindung übernehmen die Experten alle Formalitäten für den Kreditnehmer und helfen ihm dabei möglicherweise einige Tausend Euro zu sparen. Dabei stehen zwei Optionen zur Auswahl: Deutlich schneller schuldenfrei zu sein oder spürbar die monatlichen Raten für die Baufinanzierung zu senken. Je nach eigener Lebenssituation und der Zinserwartung, wird in einem individuellen Gespräch das passende Angebot von den Spezialisten ermittelt. Gerne besucht das Team der KVB Finanz ihre Kunden auch bei ihnen zu Hause. Es ist das oberste Ziel, dass die Kunden sich wohlfühlen und eine persönliche Atmosphäre besteht, dafür sorgt vor allem der Rundum-Service der Experten. Für alle, die eine stabile Zukunft erwarten und sich Stabilität wünschen, schafft ein Forward-Darlehen eine Sicherheit in der persönlichen Finanzplanung. Das Limburger Familienunternehmen weiß, dass diese Sicherheit vor allem für Familien unerlässlich ist. Dabei umfasst das besondere Angebot der KVB Finanz nicht nur eine Niedrigzins-Garantie für die Bauzinsen, sondern auch auf Wunsch die Verhandlung bei der bisherigen Bank und das Ablösen bestehender Verbindlichkeiten. Ihre Erfahrung und Ihre Marktkenntnisse nutzen die Experten der KVB Finanz dafür, um für Ihre Kunden die bestmöglichen Konditionen zu ermitteln - für heute und für eine sichere und sorgenfreie Zukunft.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

