AUTO TEST und J.D. Power: Die Gewinner der Kundenzufriedenheitsstudie 2019

Online-Befragung von J.D. Power zu den Erfahrungen von über 12.000 Fahrzeughaltern / Volvo und Mitsubishi überzeugen als beste Marken / Die AUTO TEST Sieger sind BMW 530d (Gesamt) und Volvo XC60 D4 AWD (Import) / Innovation des Jahres kommt von Hyundai

Wer den Kauf eines Neuwagens plant, dem bietet der Automobilmarkt eine breite Modellpalette. Orientierungshilfe geben die Kundenzufriedenheitsstudien des renommierten Marktforschungsunternehmens J.D. Power, die AUTO TEST seit 2008 jährlich veröffentlicht.

Am 15. Mai 2019 kürten J.D. Power und AUTO TEST, Europas Kaufberater Nr. 1, in Frankfurt die Gewinner der größten deutschen Autofahrerumfrage. Sieger der Langzeitqualitätsstudie in den Kategorien "Beste Premiummarke" und "Beste Volumenmarke" sind in diesem Jahr Volvo und Mitsubishi. Alexander Kuhlig, Redaktionsleiter von AUTO TEST: "Volvo verteidigt den Sieg aus dem letzten Jahr und lässt erneut im Kundenzufriedenheitsranking auch alle deutschen Premiummarken hinter sich. Das zeigt wie ernst man in Schweden die Themen Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit nimmt."

Zudem zeichnet die AUTO TEST-Redaktion aus über 500 Testfahrzeugen die Sieger des Jahres in allen Klassen aus: Gewinner in der Gesamtwertung ist der BMW 530d. In der Importwertung überzeugt auch hier ein Volvo: der XC60 D4 AWD erhält die begehrte Auszeichnung. Den Redaktionspreis für die Innovation des Jahres sichert sich Hyundai für den Multi-Kollisions-Airbag.

In einem Online-Interview befragte J.D. Power 12.854 Autofahrer in Deutschland nach den Erfahrungen mit ihrem durchschnittlich zwei Jahre alten Auto. Schwerpunkt der Studie bilden Mängel und Probleme, die Kunden bei der Nutzung ihrer Fahrzeuge erleben. Die Modelle beziehungsweise Marken mit den jeweils geringsten Problemhäufigkeiten je Segment werden jährlich von J.D. Power und AUTO TEST geehrt.

Preisträger der J.D. Power 2019 Studie zur Fahrzeug-Langzeitqualität

Beste Premiummarke: Volvo Beste Volumenmarke: Mitsubishi Bester Kleinstwagen: Smart Fortwo Bester Kleinwagen: Skoda Fabia Beste Kompaktklasse: Skoda Rapid Beste Mittelklasse: Opel Insignia Bester Kompakt-SUV: Hyundai Tucson Beste Oberklasse: Mercedes Benz E-Klasse

Zudem zeichnete die AUTO TEST-Redaktion aus über 500 Testfahrzeugen aller Klassen die Sieger 2019 aus. Die Testfahrzeuge legen dafür insgesamt rund eine Million Kilometer zurück. Klassische Kriterien wie Beschleunigung, Bremsweg und Verbrauch, aber auch Fahrzeugqualität, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Betriebskosten fließen in die Bewertung ein.

Die AUTO TEST Sieger 2019

Gesamtwertung: BMW 530d (Limousine) Importwertung: Volvo XC60 D4 AWD Innovation des Jahres: Hyundai für den Multi-Kollisions-Airbag

Preis-Leistungs-Sieger nach Kategorien:

Sieger Kleinstwagen: Kia Picanto 1.0 T-GDI Sieger Kleinwagen: Renault Clio Energy TCe 120 Sieger Kompaktklasse: Citroën C4 Cactus PureTech 110 Sieger Mittelklasse: Opel Insignia Grand Sport 2.0 Diesel Sieger Obere Mittelklasse: Mercedes E 220 d T-Modell Sieger Vans: Citroën Berlingo PureTech 110 Sieger SUV: Dacia Duster SCe 115

Alle Ergebnisse werden in AUTO TEST in SPORT BILD (Ausgabe 20/2019, erscheint am 22.05.2019) und in AUTO TEST der Kaufberater (Ausgabe 6/2019, erscheint am 29.05.2019) veröffentlicht.

