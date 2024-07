Joyn

Ein echter Scoop! Joyn zeigt ab August die Kult-Show "World Wide Wohnzimmer" - Der Superstreamer und die Entertainer Benni und Dennis Wolter vereinbaren langfristige Zusammenarbeit

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das ist ein wahrer Scoop. Joyn und die Entertainer Benni und Dennis Wolter vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit. Ihre erfolgreiche Show "World Wide Wohnzimmer" läuft ab Donnerstag, 15. August 2024 auf dem Superstreamer Joyn - mit 156 neuen Folgen. Das neue Wohnzimmer ist bereits eingerichtet.

Dennis und Benni Wolter: "Das 'World Wide Wohnzimmer' ist endlich Zuhause: Im Home of Entertainment! Wir packen gerade unsere beliebtesten Formate und nagelneue Ideen aus den Umzugskartons und freuen uns sehr auf die feierliche Eröffnung am 15. August. We two love to entertain you!"

Thomas Münzner, Contentchef Joyn: "Das 'World Wide Wohnzimmer' ist längst ein unverzichtbarer Bestandteil der Unterhaltungslandschaft - gerade beim jungen Publikum. Das liegt an den Machern, Moderatoren und Entertainern Benni und Dennis Wolter, die mit ihrem selbstironischen Stil ihrer Show eine ganz besondere Note verleihen. Auf Joyn kann die Show ihren nächsten Schritt machen. Herzlich willkommen bei Joyn, Benni und Dennis Wolter. Wir freuen uns auf euch!"

Das ist "World Wide Wohnzimmer":

Die Zwillinge Dennis und Benni Wolter begrüßen in ihrem Wohnzimmer Promis aus Pop, Politik, Kultur und Social Media und laden zu witzigen Quizzes, verrückten Talk-Games und spannenden Interviews.

"World Wide Wohnzimmer", die neuen Folgen ab Donnerstag, 15. August, 2024 danach immer montags, mittwochs und freitags auf Joyn

Die Serie wird von "PrettyWellDone" produziert.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell