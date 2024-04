Joyn

22. April 2024. Halbzeit bei "Big Brother". 50 Tage nach Start als Joyn Original präsentiert der große Bruder eine beeindruckende Halbzeitbilanz - und begrüßt zwei neue Bewohnerinnen und einen neuen Bewohner in seinem Container. Mit Bertha (37, Greifswald), Luanna (30, Hamburg) und Simon (30, Göppingen) ziehen heute in der Live-Show drei neue Bewohner:innen bei "Big Brother" ein und erhalten die Chance auf 100.000 Euro. Halbzeitbilanz: "Big Brother" weiter großer Wachstumstreiber auf Joyn "Big Brother" ist weiter ein großer ein Wachstumstreiber für Joyn: 50 Tage nach Start bestätigt "Big Brother" den erfolgreichen Auftakt und steigert sich fortlaufend. Der "Big Brother - 24 Stunden Livestream" kann die Viewtime pro User von Woche zu Woche kontinuierlich steigern. Im Durchschnitt schaut jeder Livestream-Nutzer über vier Stunden "Big Brother" pro Tag und übertrifft damit die Werte des 24/7-Livestreams von "Promi Big Brother" Ende 2023. Auch die Viewtime der "Big Brother"-Tageszusammenfassungen auf Joyn liegt zur Halbzeit mit einer Steigerung von neun Prozent deutlich über den Werten der Startwoche. Für Joyn-Zuschauer:innen geht der große Bruder bald auch am Montag schon deutlich früher live auf Sendung: "Big Brother live - Die Entscheidung" kommt ab Montag, 6. Mai immer schon um 21:00 Uhr exklusiv auf Joyn. Die WG bekommt Zuwachs: Bertha, Luanna und Simon ziehen heute in den Container Bertha (37, Greifswald) lebt mit ihren zwei Kindern (5 und 6 Jahre) in Greifswald. Seit der Trennung vom Vater ihrer Kinder ist die 37-jährige Berufsschullehrerin Single. Die bekennende Feministin gibt sich gerne freizügig und engagiert sich mit Herzblut für Gleichberechtigung und Fairness. Luanna (30, Hamburg) arbeitet als Bürokauffrau in einem Start-up-Unternehmen. Die gebürtige Brasilianerin ist ein echtes Energiebündel, betreibt den brasilianischen Kampfsport Jiu-jitsu und spielte elf Jahre lang Fußball. Die 30-Jährige ist Single. Simon (30, Göppingen) liebt es im Mittelpunkt zu stehen. Die Karriere als professioneller Sänger blieb dem Musikliebhaber verwehrt. Derzeit arbeitet der Single-Mann, der in Göppingen mit seinen Eltern in einem Einfamilienhaus lebt, als Servicekraft. Bertha, Luanna und Simon treffen heute Abend auf diese zehn Bewohner:innen:

Benedikt (23, Ehningen)

Christian (26, Essen) - nominiert für das Exit-Voting

Frauke (29, Berlin)

Kevin (30, Bochum) - nominiert für das Exit-Voting

Maja (26, Düsseldorf)

Marcus (36, Berlin) - nominiert für das Exit-Voting

Mateo (46, Wuppertal)

Nicos (27, Rochlitz)

Tanja (55, Hildesheim)

Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group. Informationen, Interviews und Fotomaterial rund um "Big Brother" und die neuen Bewohner:innen finden Sie auf unserer Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother. "Big Brother - 24 Stunden Livestream" rund um die Uhr auf Joyn "Big Brother"-Tageszusammenfassungen täglich ab 21:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn "Big Brother live - Die Entscheidung" heute um 22:20 Uhr live auf Joyn und in SAT.1 und ab 6. Mai immer montags um 21:00 Uhr live auf Joyn. Hashtag zur Sendung: #BigBrotherDE

