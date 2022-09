Joyn

Joyn schließt exklusive Partnerschaft mit diesjährigem VideoDays Festival in Köln & überträgt Award Gala live

Wenn bekannte Creator*innen, angesagte Marken und begeisterte Fan-Communities aufeinandertreffen, ist es so weit: Vom 6. bis 7. September 2022 findet in Köln das VideoDays Festival inklusive Award Gala statt. Die Mission des Creator*innen-Branchen-Events ist, durch spannenden Austausch und Networking die Medienlandschaft von morgen nachhaltig zu verändern. Moderiert wird die exklusive Award Show von Nadine Hadad, Alina Khani und Marti Fischer. Mit dabei die Streaming-Plattform Joyn, die bei ihren Originals ebenfalls eng mit Content Creator*innen zusammenarbeitet. Neben der exklusiven Live-Übertragung der Award Show am 7. September ab 19:30 Uhr kostenlos auf Joyn, bietet Joyn auch für Gäst*innen vor Ort ein spannendes Paket: eine Joyn Lounge für Networking-Gespräche, eine Joyn Masterclass inkl. Best Case Darstellung und 10.000 Euro Entwicklungsbudget für ein neues Content-Format für den oder die Gewinner*in des Joyn 'Breakout' Awards der exklusiven Award Gala.

Hier findet zusammen, was zusammengehört: Als innovative Entertainment-Streaming-Plattform hat Joyn es sich mit seinen Originals zur Aufgabe gemacht, eine völlig neue Zielgruppe anzusprechen und sich so als attraktive Marke in der Social-Media-Welt positioniert. Die Joyn Masterclass (7. September 2022, 10:00 bis 10:30 Uhr auf dem VideoDays Festival) setzt hier an und bietet einen Blick hinter die Kulissen des Joyn Originals "Marvin Undercover" mit Social-Media-Star Marvin Wildhage und Thomas Münzner, dem Vice President Content von Joyn und Dirk Umlandt Producer Fernsehmacher. Die VideoDays Award Show am Mittwoch, 7. September 2022, wird von Joyn via Livestream ab 19:30 Uhr übertragen. Für die Zuschauer*innen ist Marvin Wildhage als Red-Carpet-Moderator zu sehen, gefolgt von einer zweistündigen Award-Verleihung in insgesamt 16 spannenden Kategorien wie Lifestyle & Entertainment, Gaming, Best in Streaming, Comedy oder News & Commentary. Unter anderem wird der Joyn 'Breakout' Award verliehen, inklusive 10.000 Euro Entwicklungsbudget für ein neues Content-Format für den oder die Gewinner*in - man kann sich also schon jetzt auf ein neues, herausragendes Joyn Original freuen.

Das Joyn Programm beim VideoDays Festival:

Die Joyn Masterclass findet am 7. September 2022 von 10:00 bis 10:30 Uhr statt. Die VideoDays Award Show startet am Abend des gleichen Tages um 19:30 Uhr im Joyn Livestream.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über das VideoDays Festival

Das VideoDays Festival ist der Treffpunkt von Deutschlands Creator Economy. Die zweitägige Veranstaltung ist Plattform für Austausch, Networking, Lernen und Feiern. Hier treffen sich aufstrebende und etablierte Creators, Plattformen, Fan-Communities, Werbeindustrie, kreative Macher und Macherinnen. Zuletzt fand das Event in 2017 statt. Die Neuauflage in 2022 spiegelt die Evolution der Branche und das Erwachsenwerden der Inhalte, Talente und Plattformen wider. Das VideoDays Festival macht den gesellschaftlichen Wandel des Social Webs in zahlreichen Panels, Masterclasses und Creators Stories live erlebbar und lädt zum Mitmachen ein. Die herausragendsten Talente werden im Rahmen einer Abendgala, der VideoDays Award Show, in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Das VideoDays Festival wird veranstaltet von We Are Era und gefördert durch die Staatskanzlei NRW und die Film- und Medienstiftung NRW.

Mehr Informationen unter www.videodays-festival.com

