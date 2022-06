Glyphosat im Honig: Richtungsweisendes Gerichtsurteil am 20. Juni erwartet

Berlin (ots) - Knapp 300.000 Bürger*innen der Europäischen Union fordern, die ersten Freiland-Experimente mit gentechnisch veränderten Gene-Drive-Organismen durch ein globales Moratorium zu unterbinden. Die in der europäischen "Stop Gene Drive"-Kampagne organisierten Verbände Save Our Seeds, die Aurelia Stiftung und das Umweltinstitut München haben heute in ...

mehr