Intimissimi

Basic Kollektion von Intimissimi: Lena Gercke präsentiert die Produkt-Vielfalt des BH-Spezialisten

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Erneut konnte das Lingerie Label INTIMISSIMI das deutsche Topmodel Lena Gercke als Brand Ambassador gewinnen. So ist die blonde Schönheit in dieser Saison für die übergreifende Dachkampagne zur INTIMISSIMI Basic Kollektion in verschiedensten BH-Modellen zu sehen.

Gercke präsentiert die umfangreiche Produkt-Vielfalt von INTIMISSIMI. Die italienische Marke stellt im Herbst/Winter 2019 besonders ihre BH-Expertise in den Fokus und zeigt Varianten für jede Figur und jede Lebenssituation. Im Mittelpunkt stehen dabei hervorragende Qualität, perfekter Sitz sowie die enorme Bandbreite in Sachen Material, Farbauswahl und Passform. Von Triangel-BH über Push-Up bis Balconette - hier ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Bügelloser Komfort für jeden Tag - Triangel-BHs von INTIMISSIMI: Weiche Materialien, hoher Komfort und kein Verrutschen - auf den aktuellen Bildern der Kampagnen-Trilogie präsentiert Topmodel Lena Gercke einen All-Time-Favoriten: den leichten und angenehmen INTIMISSIMI Triangel-BH.

Im umfangreichen Angebot des Lingerie Spezialisten INTIMISSIMI finden Kundinnen mehr als 40 BH-Modelle für jeden Look und Anlass. Verschiedene Farbtöne und Materialien lassen dabei keine Wünsche offen. Besonders beliebt ist der Triangel-BH. Durch seinen bügellosen Komfort bietet er der Trägerin uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und einen idealen Sitz. Absolutes Alleinstellungsmerkmal des Modells ist der dreieckige Schnitt, der eine weibliche, natürliche Form zaubert.

Leicht wattiert und angenehm zu tragen sind die Triangel-BHs von INTIMISSIMI aus Seide, Spitze oder Mikrofaser gefertigt. Mal romantisch, mal edel, mal praktisch und nahezu unsichtbar sollten sie also ein Basic in jedem Kleiderschrank sein.

