DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH

Da Senioren besonders gefährdet sind: DEGIV reagiert auf COVID-19 | Corona und stellt Beratung über die Immobilienverrentung ab sofort auf virtuelle Kommunikation um

München/Stuttgart (ots)

Zum Schutz ihrer Kunden hat die DEGIV vorsorglich auf eigene Initiative alle persönlichen Termine verschoben bzw. führt diese virtuell durch

- Alle Services im Internet sind wie gewohnt und ohne Einschränkungen verfügbar - Webinar für Senioren statt Messeauftritt: Senioren werden über Immobilienverrentung aufgeklärt

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Krise hat DEGIV, die Gesellschaft für Immobilienverrentung, eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um auch in den kommenden Wochen für ihre Kunden da sein zu können, sie aber zugleich zu schützen: "Auch wenn es für unsere Branche derzeit keine Einschränkungen durch die Behörden gibt, möchten wir besonders umsichtig und vorsichtig handeln", erklärt Özgün Imren, Geschäftsführer der DEGIV. Demensprechend werden alle persönlichen Termine vorsorglich virtuell durchgeführt oder verschoben. Die Informationen, die DEGIV auf der abgesagten LEIF-Messe am 17. April in München (ehemals Die 66), vermitteln wollte, werden ebenfalls online zur Verfügung gestellt. Dazu lädt DEGIV zu einem Webinar für Senioren zum Thema Immobilienverrentung ein. Informationen dazu folgen in Kürze unter www.degiv.de.

Das Thema Online-Beratung nimmt auch für die Silver Surfer-Generation in dieser besonderen Situation Fahrt auf. Mit Hochdruck arbeitet die in München und Stuttgart ansässige DEGIV an einem Online-Beratungs-Tool zur Immobilienverrentung. Unter www.degiv.de/beratung/ finden Interessenten erste Informationen sowie erste Schritte, von der Analyse der Immobilie bis zum Verrentungsangebot. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Interessenten, Kunden und Mitarbeiter sind unsere höchste Priorität. Deshalb stellen wir unsere Prozesse auf digitale Kommunikation um und entwickeln ein Tool für die virtuelle Beratung und Betreuung unserer Kunden", sagt Mesut Yikilmaz, Geschäftsführer der DEGIV.

Wir nehmen die neuesten Entwicklungen sehr ernst und arbeiten an unseren beiden Standorten unter strengster Einhaltung der Empfehlungen vom Robert Koch-Institut und der Weltgesundheitsorganisation (WHO)", sagt Özgün Imren und ergänzt: "Gerade unserer Kernzielgruppe gilt ganz besondere Vorsicht, der wir kompromisslos gerecht werden."

Über DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH

DEGIV - das TÜV und DEKRA zertifizierte Unternehmen hat seinen Sitz in München und Stuttgart und spezialisiert sich seit mehreren Jahren auf den Immobilienverkauf auf Nießbrauchbasis für die Generation 65+ und ihre Vermittlung an Investoren. Zielsetzung ist es, den Senioren das lebenslang mietfreie Wohnen im vertrauten Zuhause bei finanziellem Spielraum und hoher Lebensqualität zu ermöglichen.

Niederlassung München Ludwigstraße 8 D- 80539 München Tel. 089 206 021 335 Fax. 089 206 021 610

Niederlassung Stuttgart Königstraße 27 D- 70173 Stuttgart info@degiv.de www.degiv.de

Pressekontakt:

Pressekontakt

SCRIVO Public Relations

Ansprechpartner: Katja Kraus und Kai Oppel

Elvirastraße 4, Rgb.

D-80636 München

tel: +49 89 45 23 508 13

fax: +49 89 45 23 508 20

e-mail: katja.kraus@scrivo-pr.de

internet: www.scrivo-pr.de

Original-Content von: DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH, übermittelt durch news aktuell