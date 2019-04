Der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation 2019 geht an No Such Thing As A Fish - ANHÄNGE

BILDWERK MEDIA OG

Der mit 20.000 Euro und einem Glas Alpakakot dotierte Heinz Oberhummer Award für Wissenskommunikation wird am Montag, den 25. November 2019 im Wiener Stadtsaal verliehen.

Preisträger_innen 2019 sind James Harkin, Andrew Hunter Murray, Anna Ptaszynski und Dan Schreiber, besser bekannt als No Such Thing As A Fish, einem der erfolgreichsten Podcasts weltweit.

Seit 2014 versammeln sich die vier jede Woche in London vor den Mikrophonen, um jeweils vier Fakten der Woche in keiner bestimmten Reihenfolge zu beleuchten, und zwar in unnachahmlicher Weise mit einer Mischung aus Wissensdurst, Komik, Lust an Wortspielen und aufklärerischem Furor. Kein Thema ist zu abwegig, keine Tatsache zu unglaublich, keine Entdeckung zu bizarr - der Bogen spannt sich von Geschlechtsmerkmalen des Oktopus bis zu Charles Darwins Fagott. Es wird erklärt was der zweite Weltkrieg und Karotten miteinander zu tun haben oder wie lange man ein Space Egg kochen muss. Und während man 40 Minuten gebannt zuhört, lacht und staunt, bemerkt man oft nicht, wieviel man dabei gelernt hat.

Wissensvermittlung ganz wie es Heinz Oberhummer vorgeschwebt ist, als er 2006 die Science Busters mitbegründet hat.

Kennengelernt haben sich The Fish als Elves bei der Recherchearbeit für das BBC 2 Panel-Show Flaggschiff QI (Quite Interesting). Jahrelang moderiert von Stephen Fry, aktuell von Sandi Toksvig. Ihre Aufgabe war "to make Stephen Fry look clever", wie der britische Independent 2015 schrieb.

Weil ihnen dabei aber immer zu viele Fakten, zuviel Kurioses und Wissenswertes übrig geblieben ist, das nicht mehr Platz in der TV-Sendung fand, haben sie ihren Podcast als QI Spinoff aus der Taufe gehoben. Ursprünglich nur ein privates Projekt, mehr oder weniger unabsichtlich publiziert, entwickelte sich No Such Thing As A Fish bald zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Podcasts.

Ihre aktuelle Tour "In No Particular Order" führte sich heuer erstmals auch auf das europäische Festland. Zur Verleihung des Heinz Oberhummer Awards 2019 werden sie zum ersten Mal in Österreich auftreten und am 25.11. gemeinsam mit den Science Busters auf der Stadtsaal-Bühne stehen.

Der Heinz Oberhummer Award soll Menschen anspornen, es Heinz Oberhummer gleich zu tun und ihre Faszination an Wissenschaft mit einem großen (Theater-)Publikum zu teilen. Nicht zuletzt, um dem Zeitalter von Alternative News und der irrationalen Lust an der Apokalypse Wissenschaft und Aufklärung entgegenzusetzen. Und Humor. Was dem Ensemble von No Such Thing As A Fish grandios gelingt. Das Glas frisch geernteter Alpakakot ist mehr als verdient! Und die vier freuen sich schon darauf. Und dürfen die Trophäe nach dem Brexit

hoffentlich auch nach England mitnehmen...

Karten für die große Gala am 25.11.2019 sind ab sofort auf www.stadtsaal.com erhältlich!

Weitere Informationen auf sciencebusters.at/oberhummer-award-2019/

Download Pressekit inkl. Hörbeispielen unter: bit.ly/oha2019-presskithttps://sciencebusters.at/oberhummer-award-2019/

