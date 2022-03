Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH

Neu bei DRK Volunta: Schüleraustausch im Gastland USA

Restplätze für Kurzentschlossene im Programm "USA Classic" ab Sommer 2022

Wiesbaden (ots)

Der Schüleraustausch mit sozialem Engagement, den die gemeinnützige Tochter des DRK in Hessen Volunta seit 2004 exklusiv anbietet, ist nun auch in den USA möglich. Zum Schuljahr 2022/23 bietet Volunta einige Restplätze für das beliebte Programm "USA Classic". Kurzentschlossene können noch bis Anfang April ihre Bewerbung einreichen.

Im Rahmen des Programms erleben die Volunta-Austauschschülerinnen und -schüler das amerikanische Schulsystem mit dem berühmten "High School Spirit" und den "American Way of Life" hautnah. Es stehen landesweit Plätze zur Verfügung, die von der amerikanischen Partnerorganisation vergeben werden. Das Programm ist ideal für alle, die tief in den amerikanischen Alltag eintauchen wollen und eine große Portion Neugier, Flexibilität und Anpassungsbereitschaft mitbringen.

USA authentisch erleben: herzliche Gastfamilien und soziales Engagement

Die Gastfamilien für die Volunta-Teilnehmenden am Schüleraustausch sucht die lokale Partnerorganisation sorgfältig aus. Sie werden persönlich besucht und überprüft. Die Gastfamilien erhalten keinerlei Bezahlung oder Aufwandsentschädigung für die Aufnahme des Jugendlichen aus Deutschland: Sie haben ein echtes Interesse an dieser Aufgabe und am kulturellen Austausch.

Die Besonderheit des Schüleraustauschs bei der Rotkreuztochter Volunta: Nach einer Eingewöhnungsphase engagieren sich die Teilnehmenden an einigen Stunden pro Woche für die Gesellschaft - zum Beispiel bei einer Wohltätigkeitsorganisation oder im Rahmen sozialer Projekte der Schulen. Damit tun sie Gutes und vertiefen ihren Einblick in die Gesellschaft des Gastlandes.

Interessierte am Volunta-Schüleraustausch USA melden sich direkt per E-Mail: kontakt@volunta.de oder telefonisch unter der Nummer 0611 9 75 01 80.

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Spanien, Südafrika und in die USA.

Weitere Informationen auf www.volunta.de

Original-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuell