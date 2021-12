Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH

Filmisches Dankeschön von DRK Volunta an Freiwillige

Trägerin für Freiwilligendienste würdigt solidarischen Einsatz der jungen Menschen

Wiesbaden

Mehr als 2.000 junge Menschen engagieren sich zur Zeit in Hessen und weltweit im Rahmen von Freiwilligendiensten in Trägerschaft der DRK-Tochter Volunta. Für diesen Einsatz bedankt sich Volunta jetzt mit einem kurzen Weihnachtsfilm.

Damit wird betont: Trotz der Herausforderungen eines weiteren von Corona geprägten Jahres, das insbesondere den jüngeren Generationen viel abverlangt hat, haben die jungen Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder im Bundesfreiwilligendienst (BFD) täglich ihre Solidarität mit der Gesellschaft unter Beweis gestellt. Für 2022 wünscht Volunta den Freiwilligen im Weihnachtsfilm Zuversicht, Perspektive und Unbeschwertheit.

Der sehenswerte Volunta-Weihnachtsfilm ist abrufbar unter https://youtu.be/459mJL_esPE.

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika und Spanien. Weitere Informationen auf www.volunta.de

