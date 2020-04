Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH

Trotz Corona-Krise: Online-Infomeetings über Freiwilligendienste helfen bei der Berufsorientierung

Die hessische Rotkreuz-Tochter Volunta lädt im April zu Online-Infomeetings über Freiwilligendienste in Hessen und weltweit ein.

Welcher Beruf passt zu mir, und was muss ich dafür mitbringen? Viele Schulabgänger/-innen nehmen sich für diese Entscheidung Zeit und absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Freiwilligendienst im Ausland. Sie suchen eine sinnvolle Überbrückung bis zum Studium oder bis zur Ausbildung, um ganz ohne Leistungsdruck den Berufsalltag auszuprobieren, Menschen und Kulturen kennenzulernen oder um ihren Lebenslauf zu bereichern.

Aber wie sich jetzt informieren? Wenn wegen der Corona-Krise die üblichen Informationsveranstaltungen, Ausbildungsmessen und Berufsinformationstage nicht mehr stattfinden, ist guter Rat teuer.

Informationen aus erster Hand mittels Videokonferenz

Die hessische Rotkreuz-Tochter Volunta lädt deshalb zur Infoveranstaltung mittels Videokonferenz ein. Schulabgänger/-innen bekommen nicht nur viele Informationen aus erster Hand, sondern haben auch ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. Natürlich sind auch interessierte Eltern und Lehrer/-innen herzlich eingeladen.

"Wir können Plätze in den unterschiedlichsten Einsatzstellen in allen hessischen Regionen anbieten. Da ist alles dabei", sagt Marcel Steinbrech von Volunta. Im Rettungsdienst, in Kinder- und Jugendeinrichtungen, bei der Feuerwehr, in kulturellen Einrichtungen, aber auch in ökologischen Projekten, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, werden Freiwillige gesucht. "Wer lieber seine Einsatzstelle bei der Umsetzung von digitalen Projekten unterstützen möchte, z.B. die Webseite pflegen oder die Social Media-Aktivitäten planen will, für die ist der Freiwilligendienst Digital richtig", ergänzt Steinbrech. Das neue Bildungsjahr startet am 1. September 2020. Ein früherer Einstieg ist möglich. Wer mehr wissen will, klickt sich in die Online-Infomeetings, die am 21.4.2020 und 23.4.2020 stattfinden.

Weitere Informationen: www.volunta.de/veranstaltungen

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika und Spanien. Weitere Informationen auf www.volunta.de

