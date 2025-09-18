Spitch AG

davero dialog setzt auf KI-Training mit Spitch

Frankfurt (ots)

Rege Nachfrage nach KI-Training für Agents in Contact Centern: Üben im geschützten Raum mit Gesprächssimulationen

Vor rund einem Jahr präsentierte Spitch, der international tätige Schweizer Anbieter von Conversational Agentic AI-Lösungen, erstmals ein neuartiges KI-basiertes Trainingsmodul für Agents in Call und Contact Centern. Der Spitch Agent Training Simulator hat im Markt eine erhebliche Nachfrage ausgelöst, teilt der Anbieter nun mit. Er verweist beispielhaft auf den Einsatz bei der Erlanger Firma davero dialog; das inhabergeführte Unternehmen mit mehr als 650 Mitarbeitenden gilt in der Branche als Experte für hochwertige Kundendialoge.

Das Agent-Trainingsmodul von Spitch kombiniert realitätsnahe Anrufsimulation mit automatisiertem und personalisiertem Feedback. Dabei werden reale Kundendialoge simuliert, um die Beschäftigten in Contact Centern effizient, praxisnah und interaktiv zu schulen. Dies führt zu einer um mindestens 30 Prozent schnelleren Einarbeitung und einer höheren Zufriedenheit bei den Agents sowie einer stärkeren Kundenbindung durch gezielt erlernte Gesprächsführungskompetenzen, teilt Spitch mit.

Adrian Jung, Geschäftsführer der davero dialog GmbH berichtet: "Mit dem Spitch Agent Training Simulator haben wir unsere Einarbeitungszeit signifikant verkürzt, Coaches deutlich entlastet und eine einheitlich hohe Trainingsqualität erreicht. Neue Mitarbeitende fühlen sich sofort sicherer - und agieren professioneller. Die Zusammenarbeit mit Spitch war von Beginn an partnerschaftlich, agil und exakt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt."

Branchentypisch: hohe Fluktuation, lange Einarbeitung, fehlende Erfahrung

Typisch für die Branche, sah sich davero dialog zuvor mit mehreren Herausforderungen beim Agent-Onboarding konfrontiert: hohe Fluktuation, lange Einarbeitungszeiten und fehlende Praxiserfahrung bei Neuzugängen. Daraus resultierten ein ineffizientes Training und variierende Servicequalität. Klassische Trainingsmethoden und ressourcenintensives Side-by-Side-Coaching erfordern einen hohen Zeitaufwand, sind nur sehr aufwändig skalierbar und inkonsistent in der Qualität. Als Abhilfe bot sich auch daher das KI-gestützte Trainingsmodul von Spitch an.

Das neue Trainingstool integriert sich nahtlos mit weiteren Spitch-Modulen wie Speech Analytics (erkennt, was im Gespräch funktioniert - und was nicht), Agent Assist (gibt im Live-Gespräch smarte Hilfestellung und Informationen), Knowledge Agent (bietet direkten Zugriff auf relevantes Wissen) und Quality Management (macht Leistung messbar und Coaching objektiv).

Background: Geschützter Raum für neue Mitarbeitende

Das Spitch-Tool gibt neuen Mitarbeitenden, die noch keine Erfahrung mit Kundengesprächen am Telefon haben, einen geschützten Raum zum Üben. Die Software ermöglicht es, realistische Kundengespräche zu simulieren, bevor die Agents tatsächlich mit Kunden sprechen. Zu Übungszwecken erfolgt die Bewertung des Gesprächs live und realitätsnah.

Dabei übernimmt die KI mehrere Rollen im Trainingsprozess. Zunächst generiert sie das synthetische Kundengespräch in Echtzeit - die anrufende Person wird also von der KI simuliert. Darüber hinausgehend unterstützt die KI die Erstellung von Trainingsszenarien und Lehrplänen. Die Trainer können im Freitext beschreiben, welches Szenario simuliert werden soll, und die KI erstellt daraus das passende Gespräch mit allen relevanten Themen. Zusätzlich gibt die KI während und nach dem Gespräch direktes Feedback zu Stil, Empathie und Argumentation.

Das KI-Training kommt nach den bisherigen Erfahrungen nicht nur den Betreibern der Contact Center wie davero dialog und ihren Kunden zugute, sondern auch den Agents. Besonders geschätzt wird von den Trainees der geschützte Raum, in dem Fehler gemacht werden dürfen, ohne dass Kunden betroffen sind. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Mitarbeitenden nach dem KI-Training sicherer fühlen und mit mehr Selbstvertrauen an tatsächliche Kundengespräche herangehen.

Über davero dialog: davero dialog ist ein deutscher Dienstleister im Bereich des Kundenmanagements, der sich auf hochwertige und empathische Kundenkommunikation spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen mit 650 Mitarbeitern realisiert seit 1988 als zuverlässiger Outsourcing-Partner hochwertige Kundendialoge. Seit der Gründung verbindet davero dialog Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen durch nachhaltige Dialoge, die Authentizität, Emotionalität und markengerechte Elemente fördern und zulassen.

Über Spitch: Die Schweizer Spitch AG mit Präsenz in Europa, Nord- und Lateinamerika, dem Nahen Osten und Zentralasien ist auf Conversational Agentic AI spezialisiert. Seit 2014 unterstützt Spitch Organisationen dabei, die Kommunikation mit ihren Kunden durch sprach- und textbasierte KI-Lösungen effizienter, zugänglicher und sicherer zu gestalten. Die offene proprietäre Plattform bietet modulare Anwendungen wie virtuelle Assistenten, Sprachbiometrie und Analysefunktionen, die sowohl das Kundenerlebnis verbessern als auch das Servicepersonal entlasten. Spitch begleitet Unternehmen von der strategischen Planung bis zur Umsetzung mit flexiblen Betriebsmodellen und höchsten Datenschutzstandards.

Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell